(UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sendo o artilheiro do Real Madrid na temporada, Mbappé se vê rejeitado pela torcida em meio à crise que o clube vive, com os fãs merengues chegando a criar um abaixo-assinado pedindo a saída do camisa 10.

LINHA DO TEMPO DA CRISE

Até o início do atrito com a torcida, Mbappé vinha tendo uma ótima temporada. O camisa 10 é o artilheiro do clube, com 41 gols em 41 jogos, e também lidera as artilharias do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, estando entre os nomes cotados para a Bola de Ouro.

A crise começou com a eliminação na Liga dos Campeões. Embora tenha feito um dos gols na derrota por 4 a 3 para o Bayern de Munique, Mbappé não conseguiu evitar a queda do Real.

Fora da Champions, o clube merengue viu suas chances de título na temporada caírem. Àquela altura, a equipe já tinha sido eliminada na Copa do Rei e estava longe do líder Barcelona no Campeonato Espanhol ?distância que se manteve. Ante a iminência de ficar sem levantar uma taça pela segunda temporada seguida, a torcida criticou fortemente o elenco, que também foi cobrado pelo presidente Florentino Pérez.

No jogo seguinte à eliminação, o Real até aliviou levemente a crise ao vencer o Alavés. Em uma partida que Mbappé e Vini marcaram, as comemorações discretas representaram o clima tenso que já pairava no clube ?o camisa 7, inclusive, pediu desculpas à torcida após balançar as redes.

Dias depois, o camisa 10 se lesionou. Após o empate contra o Real Betis, Mbappé sofreu uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. De lá para cá, perdeu apenas uma partida e deve estar disponível para o clássico decisivo contra o Barcelona, no domingo (10).

Mas o estopim para a revolta da torcida veio nesse meio tempo. Enquanto se recuperava da lesão, Mbappé teria viajado com a namorada e atriz espanhola Ester Expósito. Segundo a impresa espanhola, o atacante foi para Cagliari, na Itália, no último final de semana ?no domingo (3), o Real entrou em campo contra o Espanyol, e venceu por 2 a 0.

A viagem teve o aval do departamento médico do clube. O técnico Álvaro Arbeloa também minimizou o episódio: "Cada jogador faz o que considera oportuno em seu tempo livre. Não é assunto meu", disse o comandante após o jogo contra o Espanyol.

Os torcedores entenderam que Mbappé deveria ter focado em sua recuperação. Depois disso, criaram uma petição que tem mais de 21 milhões de assinaturas pedindo a saída do camisa 10. O abaixo-assinado se chama "Mbappé Out" ("Fora, Mbappé", em tradução livre) e diz: "Madridistas, façam sua voz ser ouvida. Se você acredita que uma mudança é necessária, não fique quieto ?assine esta petição e defenda o que você acha que é o melhor para o futuro do clube".

O entorno de Mbappé se manifestou e afirmou que a dedicação do atacante não mudou. Em comunicado divulgado pela AFP, a equipe do camisa 10 também disse que a recuperação seguiu sendo controlada pelo clube.

DESGASTE NO VESTIÁRIO

Somadas às reclamações da torcida, Mbappé também vive um desgaste e distanciamento do resto do elenco e da comissão técnica. Segundo o "Marca", os sinais desse afastamento foram percebidos em episódios nos quais o francês teria demonstrado frieza e pouca disposição para explicar incômodos físicos.

O jornal também atribuiu parte do isolamento à sequência de problemas físicos que o tirou do dia a dia do elenco. Mbappé somou 53 dias fora de ação por cinco lesões e perdeu dez partidas durante a temporada.

Nesta semana, outro episódio foi revelado e reforçou o clima tenso. Segundo o The Athletic, no dia 24 de abril, Mbappé teria discutido com um membro da comissão técnica durante um treino. No episódio, o integrante da comissão estaria atuando como bandeirinha durante um coletivo e anulou um gol de Mbappé por impedimento, gerando revolta no camisa 10, que teria usado "termos insultuosos".

CONFLITOS ALÉM DE MBAPPÉ

Se a crise envolvendo o francês já movimenta os bastidores do Real, outros membros do elenco também tiveram atritos recentemente. Segundo a rádio espanhola "Onda Cero", Rudiger teria agredido o lateral Álvaro Carreras com um tapa no rosto há duas semanas. A agressão teria ocorrido no vestiário após uma discussão acalorada entre eles. Depois do ocorrido, Rudiger teria pedido desculpas.

O meio-campista Dani Ceballos também rompeu com o técnico Arbeloa e afirmou que "não quer ter contato" com o comandante. Ceballos deve ser um dos nomes que estará na "barca" de saída do Real para a próxima temporada, que também inclui o comandante.

Nesta quarta-feira (6), Valverde e Tchouaméni tambem teriam discutido e trocado empurrões. Segundo o "Marca", o atrito começou após uma falta durante o treinamento.