(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos vai analisar se dará sequência ao processo de sindicância aberto para apurar o desentendimento entre Neymar e Robinho Júnior.

Por mais que o pedido público de desculpas do camisa 10 tenha selado a paz com o jovem atacante e sua família, a apuração pertence única e exclusivamente ao clube.

De acordo com apuração do UOL, o presidente Marcelo Teixeira deixou a decisão a cargo do departamento jurídico santista. A definição deve ocorrer sem pressa, independentemente do acerto entre os envolvidos.

No fim da tarde desta quarta-feira (6), o estafe de Robinho Júnior enviou uma nova notificação ao Peixe, desconsiderando as exigências feitas na última segunda-feira (4).

ENTENDA O CASO

O imbróglio entre os dois jogadores começou no treinamento do último domingo (3), no CT Rei Pelé, quando Robinho Júnior, por meio de seus representantes, acusou Neymar de ter praticado uma "grave agressão física". Segundo os advogados do jovem, o craque teria desferido um tapa no rosto do camisa 7. A versão foi confirmada pelos dois jogadores.

PROTAGONISTAS SE MANIFESTAM NO PARAGUAI

Após o empate contra o Recoleta, no Paraguai, Robinho Júnior revelou que, da sua parte, o desentendimento estava resolvido.

Tudo tomou uma proporção que não deveria, sabe? Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas, já assumiu o erro dele, foi homem pra assumir. Eu também fui homem pra chegar nele e conversar, e a gente conversou. As pessoas que falam agora falam muitas coisas que não são verdade, e é triste ver que isso tomou uma proporção deste nível, mas eu estou tranquilo, já conversamos, gosto muito dele.Robinho

São coisas do futebol. Não era para acontecer, foi algo entre nós. Foi um desentendimento, uma reação e me excedi um pouco. Mas logo após eu pedi desculpas, conversamos no vestiário e nos entendemos. Tenho um carinho muito especial e isso acontece no futebol. Já discuti com vários amigos, briguei com todos. Era para resolver aqui dentro, não do jeito que foi. Já pedi desculpas para ele e para a família. Me excedi, sim, pedi desculpas. Todo mundo erra. Foi erro dele, eu errei um pouco mais. Pensei que estava resolvido no vestiário, conversei de novo na segunda e pedi desculpa na frente de todos, e veio outra bomba. As pessoas tentam querer saber mais do que quem está no dia a diaNeymar

ESTAFE E FAMÍLIA ACEITAM DESCULPAS

Na notificação inicial, o estafe do jovem exigia a entrega das imagens do treino, uma reunião emergencial e providências urgentes.

O clube alegou que não tinha as filmagens e justificou que a confusão ocorreu ao fim da atividade, quando as câmeras já teriam sido desligadas.

Diante do impasse, os representantes de Robinho Júnior se movimentaram para solicitar as imagens do sistema de segurança do CT Rei Pelé. No entanto, após o pedido público de desculpas, a família aceitou suspender as cobranças.

Internamente, o sentimento no Santos é de caso encerrado e a tendência é que o processo seja arquivado nesta quinta-feira (7).