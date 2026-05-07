SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Botafogo contra o Racing, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira (6) teve a presença ilustre de Carlo Ancelotti no estádio Nilton Santos. Autor do gol decisivo no placar por 2 a 1, Danilo comentou sobre visita do técnico da seleção brasileira.
"Sobre a interrogação na cabeça do Ancelotti? Estou muito feliz com a fase que vivo, essa fase artilheira, e espero que tenha agradado ao professor Ancelotti", disse Danilo à Paramount +.
O Botafogo empatava dentro de casa até que Danilo arriscou, aos 28 do segundo tempo, e o goleiro Cambeses aceitou. O gol confirmou a vitória e deixa o time carioca com uma classificação bem encaminhada para a fase seguinte do torneio.
Este foi o 9º gol do meia na temporada com a camisa alvinegra.
Danilo vive a expectativa de ser convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo. O volante foi chamado na última Data Fifa, atuou nos dois jogos, contra Croácia e França, e chegou a marcar o primeiro gol na vitória por 3 a 1 contra a seleção algoz do Brasil em 2022.
Às vésperas da convocação final, Ancelotti tem acompanhado alguns nomes do futebol brasileiro. No último domingo (3), o italiano esteve presente no Maracanã para assistir ao clássico entre Flamengo e Vasco, que terminou em empate e teve gol de Pedro.
A lista final dos convocados para a Copa do Mundo será divulgada no próximo dia 18, segunda-feira.
