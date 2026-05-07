SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa vai abrir uma nova rodada 'limitada' de ingressos para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (7), a partir das 13h (de Brasília).

Há cerca de cinco semanas do início da Copa do Mundo, a Fifa confirmou uma nova rodada de ingressos em seu site. A venda acontece de forma limitada das 13h às 19h (de Brasília).

A entidade classificou a rodada como "vendas de última hora". A abertura anterior havia acontecido em 1º de abril e vem ocorrendo em diferentes fases desde outubro de 2025. As vendas gerais vão seguir até 19 de julho, data que marca a grande final da Copa.

A Fifa não atualiza uma parcial das vendas. No entanto, diz que recebeu cerca de 500 milhões de pedidos e vendeu mais de 5 milhões de ingressos até abril. Para o torneio, foram colocados à disposição cerca de 7 milhões de bilhetes para os 104 jogos em 16 cidades-sede.

OS PREÇOS DOS INGRESSOS

O alto preço dos ingressos é uma das grandes polêmicas que esquentam o clima da Copa do Mundo. Para a edição de 2026, a entidade optou pelo sistema de 'preços dinâmicos', que alternam o valor de acordo com a demanda.

No último mês, UOL relatou ingressos da final custando R$ 950 mil no site de revenda oficial da Fifa. O valor é 118 vezes maior que a expectativa no dossiê de candidatura, que tinha como valor máximo US$ 1.550 (cerca de R$ 7.655 na cotação atual).

Para a estreia do Brasil na Copa, contra Marrocos, apenas ingressos da categoria 1 (próximo ao gramado) estão disponíveis. No site oficial da Fifa, o mais barato custa R$ 13 mil.

O QUE DISSE INFANTINO

Presidente da Fifa, Gianni Infantino justificou os altos valores dos ingressos na Conferência Global do Milken Institute:: "Estamos em um mercado onde o entretenimento é o mais desenvolvido do mundo. Portanto, precisamos aplicar preços de mercado. Nos EUA, a revenda de ingressos também é permitida. Então, se você vender ingressos a um preço muito baixo, eles serão revendidos a um preço muito mais alto."