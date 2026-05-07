RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Barboza, do Botafogo, voltou a comentar o interesse do Palmeiras e desconversou sobre os próximos passos, mas citou "muitas coisas que não são verdade".

O alvinegro venceu o Racing nesta noite (6), no Nilton Santos, e voltou à liderança isolada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

"É difícil, eu acho que é difícil porque são muitos sentimentos que se cruzam. Mas nesta quinta-feira (7) estou feliz aqui, ainda tenho o contrato aqui, então eu não posso estar pensando em outra coisa. Estão se falando muitas coisas fora que a realidade é que não tem fundamento", disse Barboza.

"Se tenho de falar uma coisa é que não escutem o que vem de fora. Ainda tenho contrato aqui. No dia que eu assinar com o Palmeiras, ou com o Atlético-MG, ou com o Cruzeiro, todo mundo vai saber. nesta quinta-feira (7), estou aqui e ainda tem um mês de competição. Ainda tenho dois jogos no Brasileiro, dois na Sul-Americana e um na Copa do Brasil. Estou focado aqui, cabeça está aqui, coração está aqui até o dia que eu sair."

Palmeiras e Botafogo já têm um acordo pela transferência do jogador, quando a janela de julho abrir, por R$ 20 milhões (4 milhões de dólares).

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O QUE MAIS ELE FALOU

Gostaria de abrir as coisas "que não são verdade"?

"Tem muitas coisas que não são verdade, e outras são. Mas se eu tiver de pegar o telefone e ver cada coisa que falaram... Se eu tiver de sair, quando eu sair, vou falar as coisas como, realmente, foram. Não gosto de mentiras. Se eu sair, for para o Palmeiras, ou para qualquer outro clube, vou falar"

Gritos de "fica, Barboza"

"Muito bonito o carinho. Sempre demonstraram por mim, nesses dois anos e meio, esse carinho. Sou muito grato. Muito. No futebol, não é fácil conseguir isso, fazer com que a torcida gritar seu nome".

Você teme entrevistas sinceras demais nesse momento?

"As coisas que falo são as coisas que sinto. Nunca falaria que não jogaria em outro clube do Brasil porque, na realidade, na carreira, muitas vezes o jogador não decide o que acontece com ele. E estão falando muitas coisas de fora também, que não são verdade, e o torcedor acredita. Isso gera um clima ruim. Teoricamente, o meu último jogo seria contra o time boliviano [Independiente Petrolero], e estou aqui jogando. Tem se falado muitas coisas. Tento ficar de fora, mas quando vejo algo que não é verdade, preciso dar minha opinião, porque não gosto disso".

Jogo especial, gosto de despedida?

"Para mim, todo jogo é especial. Vivo todo jogo como se fosse o último, quero ganhar todo jogo da mesma maneira. Tudo isso o torcedor vê em campo, por tem carinho, cria identificação. Não é fácil, tem de estar muito focado para conseguir isso. Passei por um momento aqui em que não jogava, queria sair, mas o Botafogo não deixou. Acho que no meio de 2024... Graças a Deus, porque depois veio o ano mágico. Tenho de focar e jogar o que tem daqui para frente"