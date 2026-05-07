SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras publicou uma nota nesta quinta-feira (7) rebatendo o texto conjunto de Grêmio e Flamengo a respeito do acordo com a Libra, divulgado na tarde desta quarta-feira (6) (6).

"É mentiroso o conteúdo da nota conjunta divulgada na quarta-feira (6) por Grêmio e Flamengo", escreveu o Palmeiras em sua conta no X.

O Alviverde afirma que não assinou documentos que implicassem receitas adicionais para o Grêmio.

"O acordo referente ao contrato com a TV Globo pelos direitos de transmissão determina que o próprio clube gaúcho - bem como os demais signatários - pague um valor fixo anual ao Flamengo", prossegue o Palmeiras.

O clube ainda diz não ter participado de um acordo com Grêmio e Flamengo fora do âmbito institucional da Libra.

ACORDO DE FLAMENGO E GRÊMIO

O Flamengo e o Grêmio anunciaram nesta quarta-feira (6), em nota conjunta, um novo acordo com a Libra até 2029, que prevê o aumento dos clubes nas receitas de audiência.

Segundo o comunicado, a verba de audiência está no contrato entre os clubes da Libra e a Globo, correspondendo a 30% do valor fixo que os clubes recebem pelos direitos de transmissão.