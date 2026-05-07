SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não há viagem barata para os Estados Unidos durante o período da Copa do Mundo. As passagens vão ser apenas o começo dos gastos do brasileiro que deseja acompanhar a maior competição esportiva do planeta. Veja quanto custa uma viagem para ver o Mundial na América do Norte.

Considerando uma viagem para acompanhar a seleção brasileira, o primeiro destino deve ser Nova York ou Nova Jersey. As passagens de ida e volta custam entre R$ 3 mil e R$ 6 mil. Depois, para seguir rumo à Filadélfia, um transporte terrestre deve ser suficiente, e sairia na faixa dos R$ 120. De lá, a delegação brasileira viaja para Miami, o que exige mais uma passagem de avião, por cerca de R$ 1.000.

O maior gasto, no entanto, vai ser a hospedagem. Com valores em média 42% mais altos em 2026, a diária em um hotel 2 estrelas custa entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Opções mais em conta, como hotéis com quartos compartilhados, também estão longe de ser econômicas: variam entre R$ 1.000 e R$ 2 mil por dia.

A Folha de S.Paulo fez um orçamento de quanto custaria passar 15 dias hospedado em hotéis 2 estrelas nas três cidades onde o Brasil já tem jogos agendados. Em Nova York, o valor chegou a R$ 14 mil por seis dias. Na Filadélfia, os mesmos seis dias custam cerca de R$ 12 mil. Já três dias em Miami passam um pouco dos R$ 7 mil.

O torcedor também vai pagar a fatura da briga entre a Fifa e a NJ Transit, empresa de transporte de Nova Jersey responsável pelo trajeto até o MetLife Stadium. Sem apoio financeiro da entidade para cobrir os custos de logística nos dias de jogo, a companhia planeja cobrar cerca de US$ 150 pela passagem de ida e volta. Na prática, ir e voltar da estreia do Brasil na Copa pode custar cerca de R$ 750, sem contar o ingresso.

E os ingressos talvez sejam a parte mais imprevisível da conta. A Copa do Mundo de 2026 estreou a precificação dinâmica no futebol, sistema que ajusta os preços em tempo real conforme a demanda, modelo já usado por companhias aéreas e hotéis.

Na prática, os bilhetes oficiais para a fase de grupos variam entre US$ 60 e US$ 620 nas melhores posições. Alguns bilhetes tiveram aumento de mais de 1.000% em comparação com 2022, o que levou grupos de torcedores a pedirem a suspensão das vendas, alegando preços "extorsivos" que excluem o torcedor comum do torneio.

Na revenda pela plataforma oficial da própria Fifa, que não controla os preços praticados lá, a situação ficou ainda mais fora de controle. É possível encontrar ingressos por cerca de R$ 3 mil na estreia do Brasil, R$ 3,5 mil na Filadélfia e até R$ 6 mil em Miami. A reportagem atestou que, na revenda, os jogos do Brasil e da Argentina são os mais caros da fase de grupos.

A demanda ajuda a explicar a loucura: o número de pedidos de ingressos foi de três a quatro vezes maior do que todo o público que já esteve presente em todas as Copas do Mundo da história somadas.

Em resumo, uma viagem para assistir a fase de grupos da Copa nos Estados Unidos, passando por diferentes estados pode custar cerca de R$ 50 mil sem os tão disputados ingressos.