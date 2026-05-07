SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphinha, meia-atacante do Barcelona, comentou as especulações da imprensa espanhola sobre uma possível saída do clube na próxima janela de transferências.

No Barcelona desde 2022, Raphinha afirmou que os rumores surgiram "desde o primeiro dia". O brasileiro também criticou um jornalista, dizendo que ele só "fala mentira", mas não citou nomes.

Desde que eu cheguei ao Barcelona, desde o primeiro dia tem especulação que eu vou sair desse clube. Acho que a galera não gosta muito de me ver aqui. Principalmente o pessoal da imprensa. Tem um aí que só fala mentira. Raphinha, meia-atacante do Barcelona, à ESPN

Raphinha também negou que tenha se reunido com o clube para tratar de uma possível saída. "O (jornalista) que escreveu essa matéria (de possível saída) já escreveu outras coisas também sobre mim que eram mentira, dizendo que eu me reuni com o clube, que eu falei com as pessoas internamente que estava indeciso, que não sabia se iria continuar ou não (no Barcelona)", disse.

O brasileiro tem 19 gols e sete assistências em 31 jogos pelo Barcelona na atual temporada. A equipe enfrenta o Real Madrid no domingo (10), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol e que pode dar o título ao Barcelona com três rodadas de antecedência.