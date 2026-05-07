(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos enfrentará o Coritiba no dia 17 de maio na Neo Química Arena. A pedido do Peixe, a CBF, de acordo com apuração do UOL, confirmou, nesta quinta-feira (7), a mudança de local do confronto, que inicialmente aconteceria na Vila Belmiro.
O horário da partida, válida pela 16ª rodada do Brasileiro, permanece às 11h (de Brasília).
O duelo terá um peso especial. Será a última oportunidade para Neymar convencer Carlo Ancelotti a incluí-lo na lista para a Copa do Mundo.
No dia seguinte (18), o técnico italiano fará o anúncio oficial dos convocados para o Mundial.
DOSE DUPLA CONTRA O COXA
Santos e Coritiba se enfrentarão duas vezes na mesma semana.
Antes do Brasileiro, as equipes decidem na quarta-feira (13) quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil, no Couto Pereira.
Após o empate por 0 a 0 na Vila Belmiro no jogo de ida, quem vencer o confronto paranaense garante a classificação na principal competição de mata-mata do país.