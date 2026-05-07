(UOL/FOLHAPRESS) - O ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, revelou nesta semana em sua coluna no Jornal Record de Portugal, que manteve conversas com a CBF para assumir a seleção brasileira.

Em coluna publicada na terça com o título '' Um pé na Arábia e outro no Brasil'', o treinador revelou ter recebido contatos da CBF para ser o técnico do Brasil.

Segundo o treinador, o contato foi feito pelo ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues e elas ficaram mais fortes após a saída de Dorival do cargo depois da Copa América de 2024.

O treinador afirmou ter ficado balançado em janeiro de 2025, mas decidiu ficar no Al Hilal, onde disputaria a Copa do Mundo de Clubes. Ele saiu do time em maio do mesmo ano.

Podia ter dito sim ao Brasil em janeiro de 2025? Podia, mas naquele momento considerei que não devia abandonar os desafios que tinha em mãos com o Al Hilal

Segundo ele, ainda houve uma reunião para que ele fosse para a seleção após a realização do Mundial, porém o negócio não foi fechado.

As negociações se encerraram após a saída de Ednaldo da presidência da confederação. O treinador assumiu o Al Nassr em julho.

Jorge Jesus teve muito sucesso em sua passagem pelo Flamengo, tendo conquistado a Libertadores e o Brasileirão de 2019 e o Carioca de 2020. Ele é ídolo do rubro-negro e teve seu nome pedido por torcedores de outros times na seleção.