(UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro do Borussia Dortmund, Nikolas Sule, anunciou em podcast nesta quarta (7) que irá se aposentar do futebol aos 30 anos.

Com histórico de duas lesões de LCA (Ligamento Cruzado Anterior), o meia decidiu não continuar no futebol com medo de novas lesões. O temor aumentou após o jogador machucar o joelho novamente em confronto contra o Hoffenheim, em abril.

A lesão levantou suspeitas de mais um caso de LCA e devastou o jogador.

Quando o médico fez o teste para detectar uma possível ruptura do ligamento cruzado anterior, olhou para o fisioterapeuta e balançou a cabeça... Fui para o chuveiro e chorei durante dez minutosSule ao Podcast Spielmacher

Embora os exames no dia seguinte tenham apontado outro tipo de lesão, o jogador decidiu encerrar a carreira. Ele entendeu que não valia mais a pena esperar o fim da temporada e ter que cuidar de mais uma lesão.

"Quando fiz a ressonância no dia seguinte e recebi a boa notícia (de que não era uma lesão de LCA), ficou mil por cento claro para mim que acabou. Não consigo imaginar nada pior do que esperar pela vida - ser independente, viajar, passar tempo com meus filhos - e então ter que lidar com uma terceira ruptura de ligamento cruzado".

Sule foi campeão de 5 Bundesligas pelo Bayern, além de estar no elenco campeão da Champions 2019/20. Ele ainda jogou 49 vezes pela seleção alemã e participou das Copas de 2018 e 2022.

Ele se transferiu para o Borussia em 2022 e foi vice-campeão da Champions 2023/24, quando o Dortmund perdeu a final para o Real Madrid por 2 a 0.