O Tupi Foot Ball Club anunciou que não participará do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão em 2026. Em nota oficial divulgada pelo clube, a diretoria informou que a decisão está relacionada ao cenário financeiro enfrentado pela instituição e ao processo de recuperação judicial iniciado em 2024.

Segundo o comunicado, o clube vive um desequilíbrio financeiro acumulado ao longo de vários anos. Apesar de já ter obtido decisões favoráveis na Justiça, o processo ainda segue em tramitação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), com recursos pendentes de julgamento.

De acordo com o Tupi, a insegurança jurídica e a impossibilidade de assumir novas obrigações financeiras durante o período de recuperação judicial pesaram na decisão de não disputar a competição estadual na próxima temporada.

Na nota, o clube afirma que a prioridade neste momento é reorganizar as finanças e concluir o processo de recuperação judicial para, futuramente, retomar as atividades esportivas de forma estruturada.

“Disputar o Campeonato Mineiro neste momento contraria frontalmente os princípios de austeridade e responsabilidade que estamos comprometidos a implementar”, destacou o comunicado.

O Tupi também reconheceu o impacto da decisão para os torcedores e para a cidade de Juiz de Fora. “Sabemos da importância do futebol em nossa história e da dor que esta decisão causa aos nossos torcedores”, informou o clube.

Ao final da nota, o Galo Carijó agradeceu o apoio da torcida e afirmou que trabalha para reconstruir a instituição. “O Tupi vai se reerguer”, concluiu.

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