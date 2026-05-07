SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (7) um acordo com a Fanatics para produzir os álbuns da Copa do Mundo, com vigor a partir de 2031. Assim, vai se encerrar uma longa parceria com a Panini, que confeccionou o livro de figurinhas por mais de seis décadas.

O contrato dá à Topps, que pertence à Fanatics, os direitos para produzir "cards", figurinhas e outros produtos ligados à Copa e a outros eventos da Fifa. Procurada, a Panini afirmou que não vai comentar o assunto. A empresa continuará com os produtos até a edição de 2030, que marcará o centenário da competição.

"A Fanatics está promovendo uma enorme inovação em itens esportivos colecionáveis, o que oferece aos fãs uma forma nova e significativa de se conectar com seus times e com seus jogadores favoritos. Do ponto de vista da Fifa, podemos globalizar esse engajamento de fãs justamente graças ao nosso portfólio global de torneios", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Nosso negócio de colecionáveis neste ano provavelmente é 85% nos Estados Unidos. Então, quando pensamos em como expandir globalmente, que é como transformamos isso em um negócio muito maior, não há nada mais importante do que a Fifa. Então, para nós, estamos pensando em crescimento global", disse o CEO da Fanatics, Michel Rubin.

A empresa se comprometeu a distribuir gratuitamente mais de US$ 150 milhões (R$ 793 milhões) em itens colecionáveis para crianças ao redor do mundo durante a vigência da parceria. O acordo prevê ações de ativação e iniciativas voltadas a aproximar o público dos jogadores por meio de itens colecionáveis.

Uma das novidades citadas é o modelo de "cards" com "debut patch". Em sua estreia na Copa, alguns jogadores usarão um "patch" no uniforme. Depois, a peça será autenticada e juntada ao "card".

A Fanatics mantém parcerias com mais de 900 propriedades esportivas. Fundada em 2011, atua em vários mercados ligados ao universo esportivo, como produtos licenciados, colecionáveis e até apostas. As ligas norte-americanas NBA (basquete), NFL (futebol americano) e MLS (futebol) são algumas de suas parceiras.