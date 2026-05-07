Estou muito feliz. Agradeço aos meus apoiadores, ao meu técnico e à minha família. Queria fazer esta marca desde o Mundial no ano passado, mas não estava totalmente preparada para isso. Depois da competição, comecei o ano focada neste recorde, disse a atleta de 22 anos.

A seleção brasileira de natação paralímpica abriu em grande estilo a World Séries em Berlim (Alemanha), com 10 medalhas nove nas disputas adultas e uma entre jovens e recorde mundial de Beatriz Flausino na prova dos 100 metros peito da classe SB14 (deficiência intelectual). Campeã mundial ano passado em Singapura, a paulista de Osasco estabeleceu nova marca mundial (1min11s52) durante as eliminatórias, superando a anterior, da espanhola Michelle Morales (1min12s02), registrada nos Jogos de Tóquio 2021.

Na final dos 100m peito, Flausino ficou com a prata, ao concluir a prova em 1min12s49. A conterrânea Alessandra Oliveira, da classe SB4 (comprometimento físico-motor) foi bronze, com 1min43s41, o garantiu a ela o ouro na disputa Junior da mesma prova. O ouro ficou com a britânica Aaliyah Richards (1min12s14), da classe S14.

O Brasil também garantiu dobradinha nos 100m livre com o ouro do mineiro Gabriel Araújo, da classe S2 (comprometimento físico-motor), com o tempo de 1min56s01, e prata do conterrâneo Arthur Xavier, da classe S14. O britânico William Ellard, também da classe S14, completou o pódio com o bronze.

Gabrielzinho emplacou outra dobradinha nos 50m borboleta, desta vez com Samuel Oliveira, o Samuka, que faturou o ouro ao encerrar a prova em 33s13. Gabrielzinho (53s09) levou a prata e sul-africano Christian Sadie, da classe 7 (comprometimento físico-motor) levou o bronze, como tempo de 30s57. Samuka assegurou o segundo ouro do dia nos 50m costas, com o tempo de 34s66. Em segundo lugar ficou o alemão Josia Tim Alexander (47s22) , da classe S3 (comprometimento físico-motor), e em terceiro o bósnio Ismail Zulfic (36s98).

É #BrasilParalímpico NO PÓDIO TODOS OS DIAS!



Pra fechar esta quinta-feira, um dia recheado de conquistas brasileiras mundo afora, vamos com os resultados do World Series de natação.



Em Berlim, foram 10 medalhas para a nossa Seleção, com direito a recorde mundial de pic.twitter.com/vhCSghvD5e Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) May 7, 2026

Na disputa feminina dos 50m costas, a carioca Lídia Cruz faturou a prata na classe S4 (comprometimento físico-motor), com o tempo de 51s83. O topo do pódio ficou com a turca Sevilay Ozturk (44s34) e o bronze com a ucraniana Maryna Verbova (53s34).

Esta é uma das provas mais importantes para mim e caiu logo no primeiro dia. Foi uma forma de quebrar o gelo cheia de emoções. Minha intenção era nadar próximo do meu melhor e isso foi feito. Está comprovado por esta medalha, festejou Lídia.

A catarinense Mayara Petzold fechou o primeiro dia de competições com prata nos 50m borboleta, com o tempo de 35s90. A vencedora da prova foi a irlandesa Dearbhaile Brady (35s82) e a norte-americana Mallory Weggemann, da classe S6 (comprometimento físico-motor) arrematou o bronze com o tempo de 35s22.

A World Series Berlim vai até sábado (9). O Brasil conta com 17 representantes na competição, que são disputadas no formato multiclasses, em que atletas de diferentes classes competem na mesma série.

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