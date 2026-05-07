(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante português Cristiano Ronaldo está mais perto do gol 1000. Nesta quinta-feira (07), ele marcou o 971º gol da carreira na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Shabab por 4 a 2, pelo Campeonato Saudita.

Ronaldo marcou o terceiro gol do Al-Nassr na partida. Os outros três foram marcados por João Félix, enquanto Yannick Carrasco e Al Buhaili descontaram.

O 26º gol de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita deixou o Al-Nassr mais perto do título. A duas rodadas do fim, a equipe lidera a competição com 82 pontos, cinco a mais que o Al-Hilal, que tem uma partida a menos.

Na próxima terça (12), o Al-Nassr recebe o Al-Hilal, em confronto decisivo. Caso vença, o time de Cristiano Ronaldo pode ser campeão com uma rodada de antecedência.