SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Federico Valverde, do Real Madrid, teve um traumatismo cranioencefálico diagnosticado nesta quinta-feira (7). Ele foi levado ao hospital após briga com o companheiro de equipe Aurélien Tchouaméni.

Após os exames realizados nesta quinta-feira (07) em nosso jogador Federico Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid CF, foi diagnosticado um traumatismo cranioencefálico. Real Madrid, em nota oficial

O uruguaio ficará afastado por até duas semanas. "Valverde encontra-se em sua residência em bom estado e deverá permanecer em repouso entre 10 e 14 dias, conforme determinam os protocolos médicos para esse diagnóstico", diz o comunicado.

Valverde e Tchouaméni se desentenderam nesta quinta-feira, durante treino do Real Madrid. Eles já tinham discutido na quarta-feira (6), também no treinamento da equipe, e trocaram empurrões.

O uruguaio precisou ser levado a um hospital após o episódio. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal espanhol Marca e confirmadas pelo UOL.

O problema teria começado após Valverde se negar a apertar a mão de Tchouaméni. Com o diagnóstico, o uruguaio está fora do clássico contra o Barcelona, no domingo (10), que pode dar o título espanhol ao time culé com três rodadas de antecedência.

Durante a discussão, Valverde bateu a testa em uma mesa. O uruguaio publicou uma nota em suas redes sociais explicando o ocorrido e negou que tenha havido troca de agressões.

REAL DEVE PUNIR ATLETAS

O Real Madrid também abriu processo disciplinar interno para apurar os acontecimentos desta manhã.

O clube deve punir os atletas pela briga que protagonizaram nesta quinta-feira (07) (7) em um treinamento, segundo apurou o UOL.

Há a possibilidade de que os dois atletas sejam afastados do elenco e fiquem fora das próximas partidas.

Outra sanção possível - essa prevista no estatuto do clube - seria multar os atletas com descontos no salário.