(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante do Nottingham Forest, Igor Jesus, teve atuação apagada nesta quinta (7) pela semifinal da Europa League contra o Aston Villa e seu time foi eliminado com uma goleada da competição.

O Aston Villa reverteu a desvantagem de 1 a 0 do jogo de ida e fez 4 a 0 em casa para se classificar para decisão da Liga Europa.

Igor Jesus, um dos destaques do Nottingham, foi titular da equipe, mas não fez um bom jogo, saindo sem dar um chute ao gol. Ele ficou 90 minutos em campo e pouco atacou.

Na partida, o Forest só acertou dois chutes ao gol. Do outro lado, o Aston teve dez finalizações no alvo.

A partida era uma das últimas oportunidades para o atacante se mostrar pra tentar uma vaga na lista final de Ancelotti. Ele foi convocado pelo treinador no final do ano passado para as partidas contra Japão e Coreia do Sul, entrando nos dez minutos finais do jogo contra a Coreia.

A convocação do Brasil para a Copa será no dia 18.

Goleiro da Argentina, Dibu Martinez fez duas defesas, não sendo muito exigido pelo ataque adversário

Os gols do Aston Villa foram marcados por McGinn, Buendía e Watkings. A final será contra o Freiburg, no dia 20/05, em Istambul.