SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar pouco mais de R$ 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, pelo descumprimento do acordo firmado na contratação do volante Charles.

A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

A dívida é referente à terceira e última parcela da compra dos direitos econômicos do jogador. No acordo firmado pela gestão do presidente Augusto Melo, o Corinthians se comprometeu a pagar 1,6 milhão de euros em três vezes.

O último pagamento, no valor de 800 mil euros, venceu em 15 de março de 2025 e não foi quitado pelo Timão. O contrato entre as partes previa ainda uma multa de 200 mil euros em caso de atraso em qualquer um dos pagamentos.

O Midtjylland acionou a Fifa, em outrubro de 2025, e venceu o processo na entidade máxima do futebol. O Corinthians, então, recorreu da decisão ao CAS, mas sofreu nova derrota nos tribunais.

A Corte condenou o clube alvinegro ao pagamento dos 800 mil euros da parcela em atraso e dos 200 mil euros previstos na cláusula contratual. Além disso, o Timão terá de pagar juros de 12% ao ano, multa de US$ 60 mil e os custos do processo.

O clube terá 45 dias, contados a partir da publicação da decisão, para quitar o valor devido. Caso não cumpra a determinação dentro do prazo, o Corinthians poderá sofrer transfer ban, que impede o registro de novos jogadores.

OUTROS PROCESSOS

Atualmente, a diretoria também negocia com o Talleres o pagamento de pouco mais de R$ 40 milhões pela contratação do meia Rodrigo Garro, em janeiro de 2024, ainda na gestão de Augusto Melo.

Se não houver acordo entre as partes, o Corinthians também corre o risco de ser incluído pela Fifa na lista de clubes impedidos de registrar atletas.

Os argentinos deram um prazo até a última sexta-feira para o Timão realizar o pagamento, o que aconteceu. Os argentinos deram um prazo extra para o pagamento durante esta semana.