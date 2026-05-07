SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo voltou vivo do Chile. Nesta quinta-feira, o Tricolor foi ao Estádio Codelco El Teniente, enfrentou o O'Higgins com o time reserva e segurou o 0 a 0, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Roger Machado optou por escalar um time totalmente alternativo em Rancagua, indo desde Carlos Coronel no gol, a Igor Felisberto e Osorio na zaga, a Gonzalo Tapia e André Silva no ataque.

O resultado manteve o Tricolor na liderança da chave. Agora, o time do Morumbis soma oito pontos em quatro jogos, a melhor campanha do Grupo C. A seguir, os dois últimos jogos serão em casa.

A equipe de Roger Machado ainda não sofreu gols nesta Copa Sul-Americana. Em compensação, são três gols marcados.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, em clássico contra o Corinthians. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

LANCES IMPORTANTES

Uia! Felisberto perdeu a bola no camp ode defesa, e Sarrafiore encontrou Muñoz na linha de fundo. O lateral cruzou para a área, e González cabeceou para fora.

No travessão! Logo no início da etapa complementar, Faúndez cobrou 'latereio', e Castillo desviou a primeira bola. Ela sobrou para Sarrabiore, que arriscou arremate forte no poste de Carlos Coronel.

De novo na trave! Logo em seguida, a zaga do São Paulo cortou mal um cruzamento para a área, e Leiva, na entrada da área, ficou com a sobra. O volante arriscou de longe, e a bola chicoteou a trave são-paulino.

Quase! Ótima chegada do São Paulo. André Silva recebeu bola pela direita, e escapou da maração. O atacante deu continuidade ao contragolpe e, diante da marcação, fez um passe de três dedos para Gonzalo Tapia por trás da defesa. O camisa 14 se jogou na bola, mas Carabalí fez boa defesa e impediu o primeiro do São Paulo. 0 a 0.

Perdeu! Vecino desviou de cabeça para dentro da área, encontrando González. O centroavante ficou cara a cara com Carlos Coronel, mas escolheu cruzar para a área ao invés de testar o goleiro são-paulino. Igor Felisberto fez, no fim, o corte.

O'HIGGINS: Carabalí; Faúndez, Garrido, Brizuela e Muñoz; Ogaz, Leiva e Rabello (Vecino); González, Castillo e Sarrafiore. T.: Lucas Bovaglio.

SÃO PAULO

Carlos Coronel; Igor Felisberto, Dória, Osorio e Enzo Díaz; Luan (Sabino), Djhordney (Danielzinho) e Cauly (Felipe Negrucci); Tapia (Lucca), Ferreira (Artur) e André Silva. T.: Roger Machado.

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (CHI)

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

Quarto árbitro: Luis Lobo (ARG)VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Garrido, Brizuela e Leiva (OHI); Djhordney (SAO)