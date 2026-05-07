(UOL/FOLHAPRESS) - Contando com o apoio da torcida no Maião e com o primeiro gol de Reinaldo no ano, o Mirassol venceu a LDU (EQU) por 2 a 0, nesta quinta-feira (07), e assumiu a liderança do Grupo G da Libertadores.
O Mirassol se impôs desde o início e pressionou a LDU, criando várias ocasiões no primeiro tempo. Edson Carioca desperdiçou as duas melhores chances, finalizando em cima do goleiro Valle.
Na segunda etapa, os anfitriões precisaram de apenas 15 minutos para definir o jogo. Lucas Oliveira, aos 2, e Reinaldo, de pênalti, aos 15, marcaram os gols que deram a vitória ao Mirassol.
Com a vitória ? a terceira em casa na Libertadores ?, o time do interior de São Paulo chega a nove pontos e abre vantagem na ponta da chave; a LDU, com nove, é a segunda colocada.
No outro jogo do grupo na rodada, o Always Ready (BOL) goleou o Lanús (ARG): 4 a 0. A equipe boliviana soma três pontos e é a lanterna da chave, enquanto os argentinos somam seis pontos.
O próximo compromisso do Mirassol é pelo Brasileirão. A equipe volta a jogar em casa no domingo (10), quando recebe a Chapecoense.
HOMENAGEM À MÃE
Na comemoração de seu gol, Reinaldo mostrou uma camisa com o nome da mãe, Maria das Graças. No último fim de semana, ele não enfrentou o Corinthians por conta da morte dela.
LINHA DO TEMPO DA PARTIDA
Primeiro tempo
Por muito pouco! Aos 30, Edson Carioca invadiu a área pela esquerda, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Everton Gaudino se lançou para completar de carrinho, mas a bola passou por ele.
Valle! Aos 33, Edson Carioca arrancou do meio-campo e carregou a bola até invadir a grande área. Ele bateu rasteiro e parou em defesa segura do goleiro da LDU.
Valle de novo! Aos 38, o Mirassol apertou a saída de bola equatoriana e recuperou no campo de ataque. Reinaldo deu ótimo passe para Edson Carioca, que recebeu na grande área e bateu forte. O goleiro da LDU fez uma grande intervenção.
Segundo tempo
1x0: Logo aos 2 minutos, após cobrança de escanteio na primeira trave, a defesa da LDU afastou mal. Após bate-rebate, Lucas Oliveira ficou com o rebote e bateu para o gol.
Walter! Aos 3, Deyverson foi desarmado na intermediária ofensiva, mas a bola sobrou com Quiñónez. Ele bateu de fora da área e o goleiro do Mirassol fez boa defesa.
Perdeu! Aos 5 minutos, a cobrança de escanteio foi na segunda trave. Valle saiu mal do gol e Lucas Oliveira teve a chance de cabecear sozinho, mas mandou para fora.
Pênalti! Aos 11 minutos, Carlos Eduardo arrancou na meia direita e invadiu a área. Ele driblou o goleiro Valle, foi tocado e caiu. O árbitro apontou a marca da cal.
2x0: Aos 15 minutos, após muito tempo de revisão, Reinaldo foi autorizado a bater. Ele cobrou forte, deslocando o goleiro Valle.
Quase! Aos 38, Estrada ajeitou de peito para a chegada de Tobar, na entrada da área. Ele bateu forte e mandou por cima, por pouco.
MIRASSOL
Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson (Eduardo) e Shaylon; Carlos Eduardo (Galeano), Edson Carioca e Everton Galdino (André Luis). T.: Rafael Guanaes
LDU
Valle; Quintero (Adé), Allala, Segovia e L. Quiñónez; Pretell, Villamíl (Tobar), Cornejo (Redes); Y. Quiñónez, Jeison Medina (Minda) e Deyverson (Estrada). T.: Tiago Nunes
Local: Estádio Maião, em Mirassol (SP)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Cartões amarelos: Allala, Y. Quiñónez, Segovia (LDU)
Gols: Lucas Oliveira, aos 2', e Reinaldo, aos 15 minutos do 2º tempo