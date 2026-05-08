RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol decidiu cancelar a partida entre Independiente Medellín e Flamengo, no Atanasio Girardot, na Colômbia, pela 4ª rodada do Grupo A da Libertadores, por falta de segurança em função de tumulto na arquibancada e tentativas de invasões.

FLAMENGO IRÁ GANHAR OS TRÊS PONTOS?

A situação irá para o tribunal da entidade e há uma grande possibilidade de que o Rubro-Negro ganhe os três pontos. Se isso acontecer, o clube brasileiro estará matematicamente classificado.

A Conmebol abrirá um expediente e a tendência é a de resolução rápida, uma vez que a próxima rodada já é no próximo dia 20. O artigo 24.2 do Código Disciplinar diz que quando uma equipe for considerada "responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida", será aplicado o W.O e o adversário é declarado vencedor por 3 a 0.

BOTO: 'ESPERAMOS GANHAR ESSES TRÊS PONTOS'

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto manifestou o desejo da diretoria de que os três pontos sejam dados ao Rubro-Negro, dizendo que "os regulamentos são claros".

Quero comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo, o jogo está suspenso. Vai ser aberto um expediente e, como é óbvio, nós esperamos ganhar estes três pontos porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar à portas fechadas, reconheceu a nós que não haviam condições de segurança nem dentro e nem fora do estádio

Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos torcedores, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto e essas condições de segurança não foram reunidas. Por isso, a decisão da Conmebol me parece a mais correta porque, acima de tudo, está a segurança e a integridade física das pessoasJosé Boto, diretor de futebol do Flamengo

Segue posição oficial do Diretor de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo, José Boto. pic.twitter.com/bhbCXS1DGi

O QUE ACONTECEU

A principal organizada do time colombiano ? situada atrás do gol de Rossi ? arrancou as grades que separam a arquibancada do campo com apenas um minuto do primeiro tempo, sendo contida pela polícia local.

Alguns fogos atingiram o setor onde estavam jornalistas. Um deles caiu em uma mochila da Espn, do Brasil, e o item pegou fogo, mas ninguém se feriu.

Fogueiras foram acendidas na arquibancada e assentos arremessados em cima de policiais, que se protegiam com escudos.

Aos cinco minutos a arbitragem autorizou que as equipes deixassem o gramado e retornassem aos vestiários. Os jogadores rubro-negros se mostravam surpresos e perguntavam aos atletas do Medellín a motivação dos atos.

A partida foi oficialmente cancelada cerca de 1h15 após a paralisação. Em suas redes sociais, a Conmebol comunicou a decisão.

No último dia 5, autoridades haviam sugerido a realização da partida com portões fechados em reunião de segurança. Porém, segundo o próprio Independiente Medellín em nota oficial, o clube recusou a proposta alegando compromissos comerciais.

PROTESTO É, PRINCIPALMENTE, CONTRA ACIONISTA MAJORITÁRIO DO CLUBE

O protesto se dá, principalmente, contra a diretoria do clube colombiano. Faixas direcionadas aos dirigentes foram exibidas.

O clima esquentou ainda mais no último domingo, quando o Medellín perdeu para o Águilas Doradas por 2 a 1 e foi eliminado do Campeonato Colombiano. As atitudes do acionista majoritário Raúl Giraldo irritaram os torcedores.

Visivelmente alterado, ele provocou a torcida com gestos confusos enquanto os jogadores de sua equipe tentavam contê-lo. De acordo com a imprensa colombiana, ele também teria ironizado mostrando notas de dinheiro.

Diante da repercussão negativa, o dirigente pediu desculpas no dia seguinte e anunciou sua renúncia como representante legal do Independiente Medellín. O comunicado foi feito através de uma nota oficial do clube.

A torcida, porém, não se deu por satisfeita e exigiu que Giraldo vendesse sua parte das ações. O protesto no jogo desta quinta-feira (07) foi organizado pela barra brava "Rexixtenxia Norte 1998".

El encuentro entre #DIM y #Flamengo fue cancelado. pic.twitter.com/LxCizgLMiw

JORGINHO USA REDES PARA ACALMAR: 'ESTAMOS BEM'

Já dentro do vestiário, Jorginho utilizou suas redes sociais para acalmar familiares, amigos e torcedores. Na imagem postada em seu Instagram, ele aparece ao lado de Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Léo Ortiz e Léo Pereira, a maioria deles sorridentes.

O volante escreveu em sua legenda: "Estamos bem e aguardando!", seguida de um emoji de risada.

Os jogadores retornaram ao hotel onde estão hospedados em Medellín. Por lá, ainda farão um jantar antes de se encaminhar para o aeroporto onde irão pegar um voo fretado para Porto Alegre (RS), onde no domingo enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.