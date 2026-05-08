SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians não entrou em campo nesta sexta-feira (08), mas está classificado para as oitavas de final da Libertadores. A vaga antecipada veio nesta quinta-feira, após o empate por 1 a 1 entre Platense e Peñarol, em jogo do pelo Grupo E do torneio.

O resultado entre argentinos e uruguaios garantiu o clube paulista no mata-mata da competição continental. O alvinegro não alcançava as oitavas da Liberta desde a edição de 2022.

O Corinthians, que ficou no 1 a 1 nesta quinta-feira (07) contra o Santa Fe, lidera a chave com 10 pontos e não pode mais sair da zona de classificação. A equipe de Fernando Diniz soma três vitórias e um empate.

O Timão venceu todos os seus adversários no primeiro turno. O clube, agora, tenta confirmar a liderança da chave para ter vantagem no mata-mata. Restam duas rodadas em disputa.

O próximo compromisso do Corinthians no torneio será contra o Peñarol, fora de casa, no dia 21. A despedida da fase de grupos ocorre contra o Platense, em Itaquera, na semana seguinte.