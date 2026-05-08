SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Vasco Fabiano Miranda Lopes morreu após briga no clássico contra o Flamengo, no último domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.
VEJA A NOTA DA POLÍCIA CIVIL
O corpo de Fabiano Miranda Lopes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por necropsia para esclarecer a causa da morte. A investigação esta em andamento na 18ª DP (Praça da Bandeira), que realiza todas as diligências necessárias para o completo esclarecimento dos fatos.