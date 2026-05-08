(UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina é um país com muita tradição no basquete, sendo campeã olímpica em Atenas-2004 e tendo um título mundial conquistado em 1950.

Essa tradição fez o nosso vizinho exportar talentos para todo o mundo e, para o Brasil, não foi diferente. Alguns times do NBB têm argentinos em seus elencos, e três deles estão usando o talento a seu favor nos playoffs.

Em busca do pentacampeonato, o Franca trouxe Laterza, do Oberá, time da Liga Nacional da Argentina. O armador tem entrado bem em alguns jogos, como contra o União Corinthians, quando fez 29 pontos.

Na época de sua contratação, o treinador Helinho exaltou a personalidade do jogador e elogiou sua capacidade de organização.

Nestas quartas de final, Brasília e Flamengo se enfrentam e também protagonizam um duelo entre argentinos. Os brasilienses têm Corvalan, estrela do time, enquanto o Flamengo conta com Baralle e Negrete.

Corvalan é um dos principais jogadores do Brasília. Ele tem média de 14,5 pontos por jogo e foi o cestinha no primeiro duelo das quartas de final com 21 pontos. O armador foi campeão pelo Franca na temporada 24/25 com um papel de apoio e foi para a equipe da Capital Federal, onde virou protagonista e viu seus números dobrarem, como a média de pontos.

Do lado flamenguista, Negrete é quem mais tem se destacado. Oriundo do Instituto Córdoba e estreante na liga, o ala tem 14,7 de média e superou a marca de dez pontos em quatro dos cinco jogos dos playoffs, chegando a fazer 30 na primeira partida das oitavas contra o União Corinthians.

O outro argentino do Flamengo é Baralle, contratado a peso de ouro após duas temporadas no Minas. Após lesão em um acidente ocorrido em agosto de 2025, o armador passou a entrar mais nos jogos e tem começado a despontar. Seu melhor confronto na temporada até aqui foi contra o Brasília, no segundo turno da primeira fase, quando fez 21 pontos.

O torcedor rubro-negro espera que ele apresente o mesmo basquete que fez a equipe carioca buscá-lo em Belo Horizonte e ajude o time a voltar a ganhar o NBB.