SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras registrou déficit de R$ 14,647 milhões no primeiro trimestre de 2026. O resultado consta no balanço oficial divulgado pelo clube nesta quarta-feira.

O valor ficou abaixo da previsão orçamentária para o período. A projeção inicial do Palmeiras apontava superávit de R$ 93,591 milhões até março.

A principal diferença entre o previsto e o realizado ocorreu na linha de "rendas diversas", que engloba majoritariamente receitas com negociação de atletas. O clube havia orçado R$ 222,359 milhões nesta categoria, mas arrecadou R$ 59,855 milhões no trimestre.

O Palmeiras também projetou quase R$ 400 milhões em vendas de jogadores para toda a temporada 2026. Com a diferença registrada no primeiro trimestre, a tendência é de que o clube realize negociações na próxima janela de transferências do meio do ano.

RECEITAS ABAIXO DA PREVISÃO

O Palmeiras arrecadou R$ 250,2 milhões entre janeiro e março. O orçamento inicial previa receitas de R$ 422,3 milhões no período.

As despesas acumuladas no trimestre ficaram em R$ 315,7 milhões. O valor superou a previsão orçamentária de R$ 306 milhões.

Entre as principais fontes de receita até março, a maior arrecadação veio de receitas financeiras, com R$ 80,5 milhões. Publicidade e patrocínio renderam R$ 63,7 milhões ao clube.

Direitos de transmissão representaram R$ 61 milhões em receitas no trimestre. Já as "rendas diversas", impulsionadas principalmente por vendas de atletas, somaram R$ 59,8 milhões.

A arrecadação social do clube foi de R$ 18,2 milhões no período. O programa Avanti gerou R$ 17,6 milhões.

RESULTADO MENSAL E PROJEÇÃO

O resultado de fevereiro foi positivo para o Palmeiras. O clube registrou superávit de R$ 20 milhões, abaixo da previsão de R$ 56,9 milhões.

Já março terminou com déficit de R$ 26,8 milhões. O valor superou negativamente a projeção inicial, que apontava déficit de R$ 20,7 milhões no mês.

Apesar do resultado acumulado negativo no primeiro trimestre, o Palmeiras mantém a previsão de fechar 2026 no azul. A projeção orçamentária do clube segue com expectativa de superávit anual de R$ 11,2 milhões.