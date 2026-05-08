SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo voltou do Chile com outro 0 a 0 na Sul-Americana e, novamente, Carlos Coronel foi um dos destaques do "mistão" de Roger Machado.

SALVOU DE NOVO

Assim como já havia acontecido contra o Millonarios, na última semana, Roger Machado utilizou uma formação alternativa pensando no desgaste físico do elenco. E, mais uma vez, o sistema defensivo respondeu. A equipe segue sem sofrer gols na competição continental, agora após quatro rodadas.

Se na Colômbia, na última semana, Carlos Coronel salvou o São Paulo no último lance da partida, desta vez o goleiro voltou a aparecer em momento decisivo. Aos 26 minutos do segundo tempo, o arqueiro fez linda defesa em chute cruzado alto e evitou o gol chileno.

O goleiro soma dois jogos sem sofrer gols atuando fora de casa e começa a se consolidar como opção confiável para Roger Machado durante a sequência pesada do calendário.

RETA DECISIVA

A utilização dos reservas também reforça um cenário já entendido internamente no clube: a necessidade de administrar fisicamente o elenco até a pausa para a Copa do Mundo. Ainda restam sete partidas para o São Paulo até o confronto contra o Remo, em 30 de maio.

A principal sequência vem nesses próximos dias. O São Paulo vai à Neo Química Arena para enfrentar o Corinthians, e, no meio da semana, vai a Caxias do Sul para o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Mesmo com menor produção ofensiva ?o time marcou apenas três gols na Sul-Americana até aqui?, o Tricolor tem conseguido sustentar competitividade com as rotações promovidas por Roger. Os dois últimos empates fora de casa, contra Millonarios e O'Higgins, mantiveram a equipe isolada na liderança da chave, com um ponto de vantagem e dois jogos em casa restantes no torneio.