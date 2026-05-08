SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos sofre com um problema de concentração. Já são sete jogos sem vencer e, em cinco dessas oportunidades, a equipe saiu em vantagem no placar, mas não teve capacidade de confirmar os três pontos.

Nesta sequência negativa, são seis empates e uma derrota. Consequência da queda de rendimento e da falta de atenção dos atletas. Principalmente na reta final do segundo tempo.

Referência técnica do elenco, Neymar participou de cinco dos sete compromissos.

O PESADELO DOS MINUTOS FINAIS

Durante esse jejum, o Peixe abriu o placar contra Recoleta (nos dois confrontos), Fluminense, Bahia e Palmeiras, mas viu os resultados escaparem entre os dedos.

Os números comprovam a falta de concentração do elenco. Contra o Fluminense, na Vila Belmiro, o time esteve à frente em duas ocasiões, mas acabou derrotado por 3 a 2, sofrendo o gol decisivo aos 41 minutos da etapa final.

Um roteiro parecido se repetiu em Salvador. O Santos vencia o Bahia por 2 a 0, mas cedeu o empate aos 38 do segundo tempo.

Na última terça-feira (5), contra o Recoleta, no Paraguai, o castigo veio novamente aos 41 minutos da segunda etapa, decretando o amargo 1 a 1.

A frustração só não foi maior no clássico contra o Palmeiras, porque o VAR anulou um gol de Allan nos acréscimos, devido a um desvio da bola na mão de Jhon Arias, antes de a finalização morrer no fundo das redes de Gabriel Brazão.

CUCA NÃO QUER MAIS SABER DE DESCULPAS

Sem sustentar a vantagem em 71,4% dos últimos sete jogos, o técnico Cuca, que ostenta apenas 36% de aproveitamento no comando do time, desabafou após o tropeço no Paraguai.

As partidas estão passando e estamos jogando bem. Mas não é mais hora de dar desculpas. Temos que ganhar os jogos, temos que fazer gols. Até onde vai a paciência do torcedor? A gente não sabe. E eles têm razão. Temos que converter um pouquinho das oportunidades que temos, porque são muitas e muito claras.Cuca após o empate com o Recoleta

REAÇÃO PRECISA COMEÇAR CONTRA O BRAGANTINO

Ciente da obrigação de estancar a crise de resultados, Cuca já foca no duelo deste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Com 15 pontos e na 16ª colocação, o Peixe precisa da vitória diante da sua torcida para se afastar da zona de rebaixamento.