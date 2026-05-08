RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O caminho natural é que o tribunal da Conmebol conceda os três pontos ao Flamengo após o cancelamento da partida desta quinta-feira (7), contra o Independiente Medellín, fruto do caos instaurado no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, com arremessos de fogos de artifício e objetos ao gramado, além de tentativas de invasão.

O QUE DIZ O REGULAMENTO DA CONMEBOL?

A Conmebol abrirá um expediente e a tendência é a de resolução rápida, uma vez que a próxima rodada já é no dia 20 de maio. O artigo 24.2 do Código Disciplinar diz que quando uma equipe for considerada "responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida", será aplicado o WO e o adversário é declarado vencedor por 3 a 0.

Em um caso parecido, em 2025, a Conmebol declarou o Fortaleza vencedor do duelo contra o Colo-Colo após o cancelamento da partida entre as equipes no Chile. Na ocasião, a partida foi paralisada aos 24 minutos do segundo tempo e duas pessoas morreram do lado de fora do estádio.

Além do aspecto esportivo, o Independiente Medellín provavelmente sofrerá sanções também em outras esferas. A tendência é a de que receba uma multa pesada além da punição de portões fechados em jogos da Conmebol.

FLA ESTARÁ MATEMATICAMENTE CLASSIFICADO CASO OBTENHA OS 3 PONTOS

O Flamengo estará matematicamente classificado caso a Conmebol conceda os três pontos. Com o novo regulamento implementado a partir de 2026, ficou estabelecido que o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

Como o Flamengo já havia goleada o Independiente Medellín por 4 a 1, no Maracanã, os colombianos podem até chegar ao mesmo número de pontos do Rubro-Negro, mas serão superados neste quesito.

Lanterna do grupo, o Cusco, do Peru, não tem mais chances de ultrapassar o Flamengo, já que só pode chegar, no máximo, a seis pontos, e o time brasileiro já soma sete sem contar a decisão do tribunal.

O único que pode ficar à frente é o Estudiantes, que tem cinco. Portanto, mesmo que garanta a classificação, o Rubro-Negro ainda não terá a liderança assegurada.

BOTO: 'ESPERAMOS GANHAR ESSES TRÊS PONTOS'

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto manifestou o desejo da diretoria de que os três pontos sejam dados ao Rubro-Negro, dizendo que "os regulamentos são claros".

Quero comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo, o jogo está suspenso. Vai ser aberto um expediente e, como é óbvio, nós esperamos ganhar estes três pontos porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar de portas fechadas, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro e nem fora do estádio.

Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos torcedores, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto e essas condições de segurança não foram reunidas. Por isso, a decisão da Conmebol me parece a mais correta porque, acima de tudo, está a segurança e a integridade física das pessoas.José Boto, diretor de futebol do Flamengo

O QUE ACONTECEU

A principal organizada do time colombiano ?situada atrás do gol de Rossi? arrancou as grades que separam a arquibancada do campo com apenas um minuto do primeiro tempo, sendo contida pela polícia local.

Alguns fogos atingiram o setor onde estavam jornalistas. Um deles caiu em uma mochila da ESPN, do Brasil, e o item pegou fogo, mas ninguém se feriu.

Fogueiras foram acendidas na arquibancada e assentos arremessados em cima de policiais, que se protegiam com escudos.

Aos cinco minutos a arbitragem autorizou que as equipes deixassem o gramado e retornassem aos vestiários. Os jogadores rubro-negros se mostravam surpresos e perguntavam aos atletas do Medellín a motivação dos atos.

A partida foi oficialmente cancelada cerca de 1h15 após a paralisação. Em suas redes sociais, a Conmebol comunicou a decisão.

No último dia 5, autoridades haviam sugerido a realização da partida com portões fechados em reunião de segurança. Porém, segundo o próprio Independiente Medellín em nota oficial, o clube recusou a proposta alegando compromissos comerciais.