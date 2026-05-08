SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro João Fonseca estreia neste sábado (9) (9) no Masters 1000 de Roma, na Itália.

Pela segunda rodada, o jovem tenista enfrentará o sérvio Hamad Medjedovic, 67º no ranking mundial da ATP, na Supertennis Arena, por volta das 11h30.

Atual 29º lugar no ranking, Fonseca quer subir de colocação durante a competição na capital italiana.

Os jogos na Supertennis Arena começam às 6h (de Brasília) neste sábado (9).

A partida do brasileiro será a quarta da quadra, e pode ter o horário alterado a depender dos confrontos anteriores.