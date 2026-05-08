(UOL/FOLHAPRESS) - Com o encerramento da 4ª rodada da Libertadores, o Corinthians é o único clube brasileiro que tem vaga já garantida nas oitavas de final. Enquanto a maioria dos outros times tem a vaga encaminhada, o Fluminense vive um drama e se encontra na lanterna de seu grupo.
SITUAÇÃO GERAL
O Corinthians é o único brasileiro já classificado às oitavas. Com 10 pontos no grupo E, o Timão avança pelo menos em segundo lugar. Além do Alvinegro, o Independiente Rivadavia surpreendeu e é o outro time também já garantido.
O Flamengo poderia ter se classificado nesta quinta-feira (7). O jogo contra o Independiente Medellín, na Colômbia, foi cancelado após invasão de campo e falta de segurança. Com isso, as equipes são as únicas que ainda têm três jogos ? se tivesse vencido nesta quinta-feira (7), o Rubro-Negro teria se classificado.
Palmeiras e Mirassol lideram seus grupos e dependem só de si para avançar. O Verdão tem 8 pontos no grupo F e é seguido de perto pelo Cerro Porteño. Já o Mirassol tem 9 pontos no grupo G e abriu vantagem na ponta.
O Cruzeiro está em segundo no grupo D, mas pode se garantir na próxima rodada. Igualado em pontos com a Universidad Católica, o Cabuloso ainda terá confrontos diretos contra os chilenos e o Boca Juniors.
O Fluminense é o brasileiro em pior situação. Na lanterna do grupo C, com 2 pontos, o Tricolor das Laranjeiras só avança em segundo lugar. Para isso, precisa vencer seus dois confrontos diretos nas últimas rodadas, contra Bolívar e Deportivo La Guaira, ambos no Maracanã.
*
GRUPO A
Flamengo* - 7 pontos
Estudiantes - 6 pontos
Independiente Medellín* - 4 pontos
Cusco - 1 pontos
*Flamengo e Independiente Medellín possuem um jogo a menos após a partida entre eles ter sido cancelada nesta quinta-feira (7)
Depois do cancelamento do jogo desta quinta-feira (7), o Flamengo ficou com uma partida a menos. No entanto, a classificação antecipada ainda pode vir na próxima rodada, em caso de vitória contra o Estudiantes.
5ª rodada
Flamengo x Estudiantes
Cusco x Independiente Medellín
6ª rodada
Flamengo x Cusco
Estudiantes x Independiente Medellín
GRUPO C
Independiente Rivadavia - 10 pontos
Bolívar - 5 pontos
Deportivo La Guaira - 3 pontos
Fluminense - 2 pontos
Na lanterna, o Fluminense precisa vencer suas duas próximas partidas para sonhar com a vaga em segundo lugar. Além das vitórias, o Tricolor das Laranjeiras torce contra o Bolívar na última rodada para não depender dos critérios de desempate.
5ª rodada
Fluminense x Bolívar
Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia
6ª rodada
Fluminense x Deportivo La Guaira
Bolívar x Independiente Rivadavia
GRUPO D
Universidad Católica - 7 pontos
Cruzeiro - 7 pontos
Boca Juniors - 6 pontos
Barcelona de Guayaquil - 3 pontos
O Cruzeiro, mesmo em segundo lugar, pode se classificar na próxima rodada. Para isso, o Cabuloso terá a difícil missão de vencer o Boca Juniors, em La Bombonera.
5ª rodada
Boca Juniors x Cruzeiro
Universidad Católica x Barcelona Guayaquil
6ª rodada
Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil
Boca Juniors x Universida Católica
Grupo E
GRUPO E
Corinthians - 10 pontos
Platense - 7 pontos
Peñarol - 2 pontos
Santa Fe - 2 pontos
O Corinthians, já classificado, está em busca de garantir a liderança do grupo E. Se vencer o Peñarol na próxima rodada, e a Platense não vencer o Santa Fe, o Timão estará garantido em primeiro.
5ª rodada
Peñarol x Corinthians
Santa Fe x Platense
6ª rodada
Corinthians x Platense
Peñarol x Santa Fe
GRUPO F
Palmeiras - 8 pontos
Cerro Porteño - 7 pontos
Sporting Cristal - 6 pontos
Junior Barranquilla - 1 ponto
O Verdão é outro que pode garantir sua vaga na próxima rodada. Caso vença o Cerro Porteño, o Palmeiras chegará a 11 pontos e, mesmo que o Sporting Cristal vença o Junior Barranquilla, não poderá ser alcançado pelo terceiro colocado.
5ª rodada
Palmeiras x Cerro Porteño
Junior Barranquilla x Sporting Cristal
6ª rodada
Palmeiras x Junior Barranquilla
Cerro Porteño x Sporting Cristal
GRUPO G
Mirassol - 9 pontos
Lanús - 6 pontos
LDU - 6 pontos
Always Ready - 3 pontos
Surpreendendo em sua estreia na Libertadores, o Mirassol também pode se classificar na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Always Ready. Caso isso aconteça, qualquer resultado na outra partida do grupo não interfere na classificação do Leão Caipira.
5ª rodada
Always Ready x Mirassol
LDU x Lanús
6ª rodada
Lanús x Mirassol
LDU x Always Ready