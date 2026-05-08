(UOL/FOLHAPRESS) - Com o encerramento da 4ª rodada da Libertadores, o Corinthians é o único clube brasileiro que tem vaga já garantida nas oitavas de final. Enquanto a maioria dos outros times tem a vaga encaminhada, o Fluminense vive um drama e se encontra na lanterna de seu grupo.

SITUAÇÃO GERAL

O Corinthians é o único brasileiro já classificado às oitavas. Com 10 pontos no grupo E, o Timão avança pelo menos em segundo lugar. Além do Alvinegro, o Independiente Rivadavia surpreendeu e é o outro time também já garantido.

O Flamengo poderia ter se classificado nesta quinta-feira (7). O jogo contra o Independiente Medellín, na Colômbia, foi cancelado após invasão de campo e falta de segurança. Com isso, as equipes são as únicas que ainda têm três jogos ? se tivesse vencido nesta quinta-feira (7), o Rubro-Negro teria se classificado.

Palmeiras e Mirassol lideram seus grupos e dependem só de si para avançar. O Verdão tem 8 pontos no grupo F e é seguido de perto pelo Cerro Porteño. Já o Mirassol tem 9 pontos no grupo G e abriu vantagem na ponta.

O Cruzeiro está em segundo no grupo D, mas pode se garantir na próxima rodada. Igualado em pontos com a Universidad Católica, o Cabuloso ainda terá confrontos diretos contra os chilenos e o Boca Juniors.

O Fluminense é o brasileiro em pior situação. Na lanterna do grupo C, com 2 pontos, o Tricolor das Laranjeiras só avança em segundo lugar. Para isso, precisa vencer seus dois confrontos diretos nas últimas rodadas, contra Bolívar e Deportivo La Guaira, ambos no Maracanã.

GRUPO A

Flamengo* - 7 pontos

Estudiantes - 6 pontos

Independiente Medellín* - 4 pontos

Cusco - 1 pontos

*Flamengo e Independiente Medellín possuem um jogo a menos após a partida entre eles ter sido cancelada nesta quinta-feira (7)

Depois do cancelamento do jogo desta quinta-feira (7), o Flamengo ficou com uma partida a menos. No entanto, a classificação antecipada ainda pode vir na próxima rodada, em caso de vitória contra o Estudiantes.

5ª rodada

Flamengo x Estudiantes

Cusco x Independiente Medellín

6ª rodada

Flamengo x Cusco

Estudiantes x Independiente Medellín

GRUPO C

Independiente Rivadavia - 10 pontos

Bolívar - 5 pontos

Deportivo La Guaira - 3 pontos

Fluminense - 2 pontos

Na lanterna, o Fluminense precisa vencer suas duas próximas partidas para sonhar com a vaga em segundo lugar. Além das vitórias, o Tricolor das Laranjeiras torce contra o Bolívar na última rodada para não depender dos critérios de desempate.

5ª rodada

Fluminense x Bolívar

Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia

6ª rodada

Fluminense x Deportivo La Guaira

Bolívar x Independiente Rivadavia

GRUPO D

Universidad Católica - 7 pontos

Cruzeiro - 7 pontos

Boca Juniors - 6 pontos

Barcelona de Guayaquil - 3 pontos

O Cruzeiro, mesmo em segundo lugar, pode se classificar na próxima rodada. Para isso, o Cabuloso terá a difícil missão de vencer o Boca Juniors, em La Bombonera.

5ª rodada

Boca Juniors x Cruzeiro

Universidad Católica x Barcelona Guayaquil

6ª rodada

Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

Boca Juniors x Universida Católica

GRUPO E

Corinthians - 10 pontos

Platense - 7 pontos

Peñarol - 2 pontos

Santa Fe - 2 pontos

O Corinthians, já classificado, está em busca de garantir a liderança do grupo E. Se vencer o Peñarol na próxima rodada, e a Platense não vencer o Santa Fe, o Timão estará garantido em primeiro.

5ª rodada

Peñarol x Corinthians

Santa Fe x Platense

6ª rodada

Corinthians x Platense

Peñarol x Santa Fe

GRUPO F

Palmeiras - 8 pontos

Cerro Porteño - 7 pontos

Sporting Cristal - 6 pontos

Junior Barranquilla - 1 ponto

O Verdão é outro que pode garantir sua vaga na próxima rodada. Caso vença o Cerro Porteño, o Palmeiras chegará a 11 pontos e, mesmo que o Sporting Cristal vença o Junior Barranquilla, não poderá ser alcançado pelo terceiro colocado.

5ª rodada

Palmeiras x Cerro Porteño

Junior Barranquilla x Sporting Cristal

6ª rodada

Palmeiras x Junior Barranquilla

Cerro Porteño x Sporting Cristal

GRUPO G

Mirassol - 9 pontos

Lanús - 6 pontos

LDU - 6 pontos

Always Ready - 3 pontos

Surpreendendo em sua estreia na Libertadores, o Mirassol também pode se classificar na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Always Ready. Caso isso aconteça, qualquer resultado na outra partida do grupo não interfere na classificação do Leão Caipira.

5ª rodada

Always Ready x Mirassol

LDU x Lanús

6ª rodada

Lanús x Mirassol

LDU x Always Ready


