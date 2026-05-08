(UOL/FOLHAPRESS) - A quarta rodada da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira (7) e, embora nenhum time brasileiro já tenha se classificado às oitavas de final, alguns estão com a vaga bem encaminhada. Outros, no entanto, se encontram em situação complicada e são ameaçados por uma eliminação antes da rodada final.
SITUAÇÃO GERAL
São Paulo, Botafogo e Vasco são os times que estão com a vaga nas oitavas bem encaminhada. Eles lideram os grupos C, E e G, respectivamente. O Tricolor e o Fogão, inclusive, podem se garantir na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados.
O Grêmio também está em boa colocação. Em segundo lugar no grupo F, o Imortal ainda tem chances de ir direto às oitavas.
Na Sul-Americana, apenas o primeiro lugar de cada grupo avança direto às oitavas. Já os segundos colocados fazem um playoff contra as equipes que não avançarem ao mata-mata da Libertadores.
O Bragantino está em terceiro em seu grupo, mas ainda sonha. Empatado na pontuação com o vice-líder Carabobo, o Massa Bruta está quatro atrás do River Plate.
Já Santos e Atlético-MG estão com o sinal de alerta ligado. Ambos são os últimos colocados em suas chaves e, dependendo dos resultados, podem ser eliminados na próxima rodada.
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GRUPO B
Cienciano - 7 pontos
Puerto Cabello - 6 pontos
Juventud - 5 pontos
Atlético-MG - 4 pontos
Embora esteja na lanterna do grupo, o Galo ainda tem chances de se classificar em primeiro lugar. Para isso, precisa vencer suas duas últimas partidas, contra Cienciano e Puerto Cabello, ambas na Arena MRV.
Contudo, o clube mineiro pode ser eliminado caso perca na próxima rodada. Se for derrotado pelo Cienciano, e o Puerto Cabello vencer o Juventud, o Atlético está fora.
5ª rodada
Atlético-MG x Cienciano
Puerto Cabello x Juventud
6ª rodada
Atlético-MG x Puerto Cabello
Cienciano x Juventud
GRUPO C
São Paulo - 8 pontos
O'Higgins - 7 pontos
Millonarios - 7 pontos
Boston River - 0 ponto
Para se classificar já na próxima rodada, o São Paulo precisa vencer o Millonarios e torcer por uma derrota do O'Higgins para o Boston River. Com os dois últimos jogos no Morumbis, o Tricolor tem boa situação para avançar.
5ª rodada
São Paulo x Millonarios
Boston River x O'Higgins
6ª rodada
São Paulo x Boston River
Millonarios x O'Higgins
GRUPO D
San Lorenzo - 6 pontos
Deportivo Cuenca - 5 pontos
Deportivo Recoleta - 4 pontos
Santos - 3 pontos
Também lanterna, o Santos ainda tem chances de se classificar. Na próxima rodada, fará um confronto direto contra o líder San Lorenzo, na Vila Belmiro. Em caso de vitória do Peixe e empate na partida entre Cuenca e Recoleta, a chave ficará embolada.
Uma derrota contra os argentinos, contudo, praticamente elimina o Santos. Mesmo que a outra partida termine empatada, o Alvinegro Praiano dependeria da combinação de resultados e dos critérios de desempate para avançar em segundo lugar.
5ª rodada
Santos x San Lorenzo
Deportivo Cuenca x Deportivo Recoleta
6ª rodada
Santos x Deportivo Cuenca
San Lorenzo x Deportivo Recoleta
GRUPO E
Botafogo - 10 pontos
Caracas - 8 pontos
Racing - 4 pontos
Independiente Petrolero - 0 ponto
Para garantir a classificação na 5ª rodada, o Botafogo precisa vencer o Independiente Petrolero e torcer para que o Caracas não vença o Racing. Caso isso não aconteça, o Fogão ainda seria líder do grupo e faria confronto direto contra o Caracas na última rodada.
5ª rodada
Independiente Petrolero x Botafogo
Racing x Caracas
6ª rodada
Caracas x Botafogo
Racing x Independiente Petrolero
GRUPO F
Montevideo City Torque - 9 pontos
Grêmio - 7 pontos
Deportivo Riestra - 4 pontos
Palestino - 2 pontos
Mesmo que não esteja na liderança, o Grêmio pode garantir a vaga pelo menos no playoff na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Palestino e torcer para o Deportivo Riestra não superar o City Torque.
E caso não assuma a ponta na próxima rodada, o Imortal ainda terá um confronto direto contra os uruguaios na última rodada.
5ª rodada
Grêmio x Palestino
City Torque x Deportivo Riestra
6ª rodada
Grêmio x City Torque
Palestino x Deportivo Riestra
GRUPO G
Vasco - 7 pontos
Olimpia - 7 pontos
Audax Italiano - 4 pontos
Barracas Central - 3 pontos
Embora ocupe a liderança de sua chave, o Vasco ainda não consegue garantir vaga na próxima rodada. Mesmo que vença o Olimpia mais uma vez, o Cruzmaltino ainda pode ser alcançado pelos paraguios na última rodada nos critérios de desempate. O Audax Italiano também pode ameaçar a vaga do clube carioca caso vença suas duas partidas restantes.
5ª rodada
Olimpia x Vasco
Audax Italiano x Barracas Central
6ª rodada
Vasco x Barracas Central
Olimpia x Audax Italiano
GRUPO H
River Plate - 10 pontos
Carabobo - 6 pontos
Bragantino - 6 pontos
Blooming - 1 ponto
Os resultados da rodada deixaram o Bragantino vivo por uma vaga pelo menos no playoff. Depois de golear o Blooming, a equipe de Bragança Paulista colou no Carabobo, que perdeu para o River.
O Massa Bruta precisa de um resultado positivo contra os argentinos na próxima rodada, no Monumental de Núñez, e torce contra o Carabobo. Na última rodada, os venezuelanos vão até Bragança Paulista podendo ter um duelo decisivo.
5ª rodada
River Plate x Bragantino
Blooming x Carabobo
6ª rodada
Bragantino x Carabobo
River Plate x Blooming