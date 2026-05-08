(UOL/FOLHAPRESS) - A quarta rodada da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira (7) e, embora nenhum time brasileiro já tenha se classificado às oitavas de final, alguns estão com a vaga bem encaminhada. Outros, no entanto, se encontram em situação complicada e são ameaçados por uma eliminação antes da rodada final.

SITUAÇÃO GERAL

São Paulo, Botafogo e Vasco são os times que estão com a vaga nas oitavas bem encaminhada. Eles lideram os grupos C, E e G, respectivamente. O Tricolor e o Fogão, inclusive, podem se garantir na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados.

O Grêmio também está em boa colocação. Em segundo lugar no grupo F, o Imortal ainda tem chances de ir direto às oitavas.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro lugar de cada grupo avança direto às oitavas. Já os segundos colocados fazem um playoff contra as equipes que não avançarem ao mata-mata da Libertadores.

O Bragantino está em terceiro em seu grupo, mas ainda sonha. Empatado na pontuação com o vice-líder Carabobo, o Massa Bruta está quatro atrás do River Plate.

Já Santos e Atlético-MG estão com o sinal de alerta ligado. Ambos são os últimos colocados em suas chaves e, dependendo dos resultados, podem ser eliminados na próxima rodada.

*

GRUPO B

Cienciano - 7 pontos

Puerto Cabello - 6 pontos

Juventud - 5 pontos

Atlético-MG - 4 pontos

Embora esteja na lanterna do grupo, o Galo ainda tem chances de se classificar em primeiro lugar. Para isso, precisa vencer suas duas últimas partidas, contra Cienciano e Puerto Cabello, ambas na Arena MRV.

Contudo, o clube mineiro pode ser eliminado caso perca na próxima rodada. Se for derrotado pelo Cienciano, e o Puerto Cabello vencer o Juventud, o Atlético está fora.

5ª rodada

Atlético-MG x Cienciano

Puerto Cabello x Juventud

6ª rodada

Atlético-MG x Puerto Cabello

Cienciano x Juventud

GRUPO C

São Paulo - 8 pontos

O'Higgins - 7 pontos

Millonarios - 7 pontos

Boston River - 0 ponto

Para se classificar já na próxima rodada, o São Paulo precisa vencer o Millonarios e torcer por uma derrota do O'Higgins para o Boston River. Com os dois últimos jogos no Morumbis, o Tricolor tem boa situação para avançar.

5ª rodada

São Paulo x Millonarios

Boston River x O'Higgins

6ª rodada

São Paulo x Boston River

Millonarios x O'Higgins

GRUPO D

San Lorenzo - 6 pontos

Deportivo Cuenca - 5 pontos

Deportivo Recoleta - 4 pontos

Santos - 3 pontos

Também lanterna, o Santos ainda tem chances de se classificar. Na próxima rodada, fará um confronto direto contra o líder San Lorenzo, na Vila Belmiro. Em caso de vitória do Peixe e empate na partida entre Cuenca e Recoleta, a chave ficará embolada.

Uma derrota contra os argentinos, contudo, praticamente elimina o Santos. Mesmo que a outra partida termine empatada, o Alvinegro Praiano dependeria da combinação de resultados e dos critérios de desempate para avançar em segundo lugar.

5ª rodada

Santos x San Lorenzo

Deportivo Cuenca x Deportivo Recoleta

6ª rodada

Santos x Deportivo Cuenca

San Lorenzo x Deportivo Recoleta

GRUPO E

Botafogo - 10 pontos

Caracas - 8 pontos

Racing - 4 pontos

Independiente Petrolero - 0 ponto

Para garantir a classificação na 5ª rodada, o Botafogo precisa vencer o Independiente Petrolero e torcer para que o Caracas não vença o Racing. Caso isso não aconteça, o Fogão ainda seria líder do grupo e faria confronto direto contra o Caracas na última rodada.

5ª rodada

Independiente Petrolero x Botafogo

Racing x Caracas

6ª rodada

Caracas x Botafogo

Racing x Independiente Petrolero

GRUPO F

Montevideo City Torque - 9 pontos

Grêmio - 7 pontos

Deportivo Riestra - 4 pontos

Palestino - 2 pontos

Mesmo que não esteja na liderança, o Grêmio pode garantir a vaga pelo menos no playoff na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Palestino e torcer para o Deportivo Riestra não superar o City Torque.

E caso não assuma a ponta na próxima rodada, o Imortal ainda terá um confronto direto contra os uruguaios na última rodada.

5ª rodada

Grêmio x Palestino

City Torque x Deportivo Riestra

6ª rodada

Grêmio x City Torque

Palestino x Deportivo Riestra

GRUPO G

Vasco - 7 pontos

Olimpia - 7 pontos

Audax Italiano - 4 pontos

Barracas Central - 3 pontos

Embora ocupe a liderança de sua chave, o Vasco ainda não consegue garantir vaga na próxima rodada. Mesmo que vença o Olimpia mais uma vez, o Cruzmaltino ainda pode ser alcançado pelos paraguios na última rodada nos critérios de desempate. O Audax Italiano também pode ameaçar a vaga do clube carioca caso vença suas duas partidas restantes.

5ª rodada

Olimpia x Vasco

Audax Italiano x Barracas Central

6ª rodada

Vasco x Barracas Central

Olimpia x Audax Italiano

GRUPO H

River Plate - 10 pontos

Carabobo - 6 pontos

Bragantino - 6 pontos

Blooming - 1 ponto

Os resultados da rodada deixaram o Bragantino vivo por uma vaga pelo menos no playoff. Depois de golear o Blooming, a equipe de Bragança Paulista colou no Carabobo, que perdeu para o River.

O Massa Bruta precisa de um resultado positivo contra os argentinos na próxima rodada, no Monumental de Núñez, e torce contra o Carabobo. Na última rodada, os venezuelanos vão até Bragança Paulista podendo ter um duelo decisivo.

5ª rodada

River Plate x Bragantino

Blooming x Carabobo

6ª rodada

Bragantino x Carabobo

River Plate x Blooming