RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Hugo Moura visitou nesta quinta-feira (7) Arthur Laxes, torcedor do Vasco de 18 anos que perdeu a visão do olho direito após sofrer um tiro de bala de borracha.

TORCEDOR PEDIU QUE HUGO MOURA ORASSE POR ELE

Em um momento de emoção, Arthur pediu que Hugo Moura orasse por sua recuperação. O jogador, que é cristão, prontamente atendeu ao pedido.

A iniciativa da visita foi realizada por intermédio do Dr. Gustavo Gouvêa, vice-presidente médico do Vasco e coordenador de cardiologia da Casa de Saúde São José, onde Arthur está internado.

A ação faz parte da campanha "O Que Importa Para Você?", promovida pela Rede Santa Catarina e que estimula conversas empáticas entre profissionais de saúde e pacientes, por meio de atendimento humanizado para auxiliar no cuidado, saúde e assistência social.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS IRÁ OFICIAR PM, GOVERNO E MP

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) irá oficiar o Governo do Estado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro e o Ministério Público (MP-RJ) pelo episódio.

Os ofícios serão endereçados, especificamente, para a Secretaria de Segurança Pública e o Regimento de Polícia Montada da PMERJ. Nos documentos há cobranças de informações sobre as imagens da operação, identificação dos agentes envolvidos, abertura de procedimento administrativo e eventual afastamento dos policiais responsáveis.

A comissão também acionará o Ministério Público para abertura de investigação paralela sobre o caso. Segundo os familiares de Arthur, a Polícia Civil ainda não os procurou para colher depoimentos ou prestar esclarecimentos.

"Arthur estava voltando para casa depois de fazer um programa clássico de domingo no Rio de Janeiro: ver seu time no Maracanã. A perda da visão de um jovem torcedor de 18 anos, por óbvio despreparo policial, exige resposta imediata do Estado. É inadmissível que a família ainda esteja sem informações e sem qualquer contato sobre o andamento das investigações. Não vamos aceitar impunidade e queremos celeridade na responsabilização", disse Dani Monteiro, deputada estadual (PSOL) e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj.

O QUE ACONTECEU

Arthur relata que, ao sair do estádio, havia um tumulto acontecendo e o clima já era tenso. Arthur conta que, assim como outros torcedores, tentou se abrigar em meio à confusão. Ele estuda nutrição na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Fui indo com calma, pelo canto. Já dava pra ver um carro do BEPE, e tinha um policial extremamente nervoso, com uma arma na mão, pedindo, grosseiramente, para uma família que estava brigada atrás do carro sair de lá Arthur Conceição

O torcedor relata que passou diretamente, mas voltou a ouvir sinais de confusão. Foi nesse momento em que ele foi atingido no olho direito.

Veio uma cavalaria e houve correria. Subi em uma grade branca, mais ou menos perto do Maracanãzinho, e, nisso, vi que os policiais estavam começando a jogar os cavalos na grade, em cima das pessoas que estavam paradas. Fui correndo (...) Parei e, quando fui olhar pra trás, tomei um tiro de bala de borracha na cara Arthur Conceição

Arthur conta ainda que pediu ajuda aos PM's, mas não foi atendido. Ele recebeu ajuda de outro torcedor que passava pelo local.

O meu olho começou a sangrar muito. Consegui chegar daquele mesmo carro do BEPE e ao mesmo policial que estava sendo grosso. Eu estava pedindo socorro e ele falou: 'sai daqui, se vira aí'. Fiquei em choque, olhei para os parceiros dele. Pedi ajuda para achar uma ambulância e outro disse: 'Não ouviu? Sai daqui'. Um vascaíno me ajudou a achar uma ambulância Arthur Conceição

Arthur passou por cirurgia nesta quinta-feira (7) e o seu quadro foi irreversível na questão da recuperação da visão no olho direito. Por conta da complexidade do ferimento, ele ainda passará por outros procedimentos cirúrgicos, de acordo com o hospital:

A Casa de Saúde São José informa que o paciente segue internado com quadro clínico estável. O procedimento cirúrgico, realizado fora do hospital, ocorreu sem intercorrências. Diante da gravidade da lesão, a equipe médica está programando novas abordagens cirúrgicasBoletim médico do hospital

VEJA NOTA DA PM

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, tanto o comando da Polícia Montada quanto o do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), que atuaram na contenção das brigas entre torcedores após o jogo, vão abrir uma averiguação em suas unidades, para elucidação dos fatos e responsabilidades".