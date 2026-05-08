SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aurélien Tchouaméni, meio-campista do Real Madrid, se manifestou nas redes sociais e pediu desculpas pelas brigas com o companheiro de equipe Federico Valverde.

O QUE ACONTECEU

O meio-campista francês classificou o episódio como 'inaceitável'. "Digo isso pensando no exemplo que devemos dar aos jovens, seja no futebol ou na escola. Não importa quem esteja certo ou errado, devemos sempre buscar a solução mais calma para resolver um conflito", escreveu em seu Instagram.

Peço desculpas pela imagem que passamos do clube. Sei que os torcedores, a comissão, meus companheiros, a diretoria, todos estão profundamente decepcionados com a forma como esta temporada se desenrolou. Mas a frustração não pode justificar tudo. Aurélien Tchouaméni, meio-campista do Real Madrid

Nesta sexta-feira (8), o Real Madrid anunciou que multará Tchouaméni e Valverde em 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,9 milhões). A punição foi determinada após reunião entre dirigentes merengues e os dois jogadores.

De qualquer forma, agora não é mais hora de descobrir quem fez o quê, quem disse o quê, ou quem estava certo ou errado. Reconheço a punição do clube e a aceito. Continuamos sendo uma família, com desentendimentos às vezes, mas devemos sempre colocar nossos objetivos acima de qualquer outra coisa. Pedi desculpas ao grupo e também quero estender minhas desculpas a todos os madridistas. Aurélien Tchouaméni, meio-campista do Real Madrid

ENTENDA O CASO

Valverde e Tchouaméni se desentenderam nesta quinta-feira, durante treino do Real Madrid. Eles já tinham discutido na quarta-feira (6), também no treinamento da equipe, e trocaram empurrões.

O uruguaio precisou ser levado a um hospital após o episódio e ficará afastado por até duas semanas. "Valverde encontra-se em sua residência em bom estado e deverá permanecer em repouso entre 10 e 14 dias, conforme determinam os protocolos médicos para esse diagnóstico", informou o Real.

O problema teria começado após Valverde se negar a apertar a mão de Tchouaméni. Com o diagnóstico, o uruguaio está fora do clássico contra o Barcelona, no domingo (10), que pode dar o título espanhol ao time culé com três rodadas de antecedência.

Durante a discussão, Valverde bateu a testa em uma mesa. O uruguaio publicou uma nota em suas redes sociais explicando o ocorrido e negou que tenha havido troca de agressões.

LEIA O COMUNICADO:

O que aconteceu esta semana no treino é inaceitável. Digo isso pensando no exemplo que devemos dar aos jovens, seja no futebol ou na escola. Não importa quem esteja certo ou errado, devemos sempre buscar a solução mais calma para resolver um conflito.

Acima de tudo, peço desculpas pela imagem que passamos do clube. Sei que os torcedores, a comissão, meus companheiros, a diretoria, todos estão profundamente decepcionados com a forma como esta temporada se desenrolou. Mas a frustração não pode justificar tudo. Esses incidentes, mesmo que possam acontecer em qualquer vestiário, não são dignos do Real Madrid. Especialmente porque o Real Madrid é o clube mais comentado do mundo.

A internet adora inventar as histórias mais absurdas para gerar repercussão, então não acreditem em tudo o que está sendo dito ou nas narrativas falsas.

De qualquer forma, agora não é mais hora de descobrir quem fez o quê, quem disse o quê, ou quem estava certo ou errado. Reconheço a punição do clube e a aceito. Continuamos sendo uma família, com desentendimentos às vezes, mas devemos sempre colocar nossos objetivos acima de qualquer outra coisa. Pedi desculpas ao grupo e também quero estender minhas desculpas a todos os madridistas.

Agora é hora de seguir em frente, e todo o nosso foco está no El Clásico e na temporada que vem, para recolocar o clube no topo, onde ele pertence.