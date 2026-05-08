SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite relatou um único arrependimento na eliminação da seleção brasileira para a Croácia na Copa do Mundo de 2022: a escolha da ordem dos batedores dos pênaltis. Mais precisamente, de Neymar.

Neymar não chegou a cobrar sua penalidade, pois era o quinto da lista, e a disputa terminou em 4 a 2 para os croatas. À época, Tite foi muito criticado pela escolha. Em entrevista ao ge, revelou arrepender-se por isso.

"Todas as críticas feitas a mim pelo Neymar não ter batido o primeiro pênalti estão corretas. Eu errei. Isso asseguraria a vitória? Não sei. Mas ele deveria ter sido o primeiro batedor", afirmou o treinador gaúcho.

JOGO CONSISTENTE

À parte das críticas pelas cobranças de pênalti, o técnico viu um "jogo consistente" do Brasil, que, segundo ele, ofereceu poucas chances aos adversários.

"Eu estava olhando o jogo, olhando o jogo... e assisti de novo ao jogo. Não teve nenhum lance de perigo maior da Croácia. Eu tenho o hábito de dizer que o campo fala, a bola fala. [Contra a Croácia] o jogo não falou, o jogo escondeu", disse o treinador.