SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (8) que Valverde e Tchouaméni terão que pagar uma multa de 500.000 euros (aproximadamente R$ 2,9 milhões) cada após o desentendimento no treinamento desta quinta-feira (7).

O QUE ACONTECEU

A punição foi determinada após reunião que contou com dirigentes merengues e também com os dois jogadores. O Real abriu processo disciplinar interno para apurar os acontecimentos.

Os atletas trocaram pedidos de desculpas e mostraram arrependimento pelo episódio, segundo o time merengue. Eles estenderam as desculpas ao clube, companheiros, comissão técnica e torcedores.

O Real Madrid decidiu impor uma penalidade financeira de quinhentos mil euros a cada jogador, concluindo assim os procedimentos internos correspondentes. Trecho de comunicado do Real Madrid

ENTENDA O CASO

Valverde e Tchouaméni se desentenderam nesta quinta-feira, durante treino do Real Madrid. Eles já tinham discutido na quarta-feira (6), também no treinamento da equipe, e trocaram empurrões.

O uruguaio precisou ser levado a um hospital após o episódio e ficará afastado por até duas semanas. "Valverde encontra-se em sua residência em bom estado e deverá permanecer em repouso entre 10 e 14 dias, conforme determinam os protocolos médicos para esse diagnóstico", informou o Real.

O problema teria começado após Valverde se negar a apertar a mão de Tchouaméni. Com o diagnóstico, o uruguaio está fora do clássico contra o Barcelona, no domingo (10), que pode dar o título espanhol ao time culé com três rodadas de antecedência.

Durante a discussão, Valverde bateu a testa em uma mesa. O uruguaio publicou uma nota em suas redes sociais explicando o ocorrido e negou que tenha havido troca de agressões.