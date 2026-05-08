SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick afirmou que não se vê como um nome garantido na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

O atacante do Lyon destacou que disputa posição com "jogadores de ponta". Ele esteve na última convocação da seleção brasileira, para amistosos contra França e Croácia, disputados em março.

"Ainda não [me vejo garantido]. Disputo posição com jogadores de ponta como João Pedro, Igor Thiago, Richarlison, Vitor Roque e Kaio Jorge. Jogadores de ponta, que estão no Brasil e na Europa. O Ancelotti escolherá o melhor para o Brasil. Preciso ir bem no Lyon para realizar esse sonho de criança. [...] Tem duas vagas entre os 26 jogadores e eu estou lutando por uma delas. Vou seguir lutando até o final, fazendo o que for preciso para estar lá", disse Endrick em entrevista a Placar.

Endrick exaltou a força coletiva na briga pelo hexa. "O bom é formarmos uma família, não pode ficar tudo nas costas do Vini ou de um jogador só. Se o Brasil for campeão, vai ser por causa do grupo todo. Acredito no coletivo. Um jogador pode ganhar um jogo, mas não um campeonato sozinho. Cada um tem que assumir um pouco da responsabilidade", disse o atacante.

O atacante desconversou sobre uma possível convocação de Neymar, mas elogiou o camisa 10 do Santos. "Eu não tenho uma decisão muito formada. Eu pude ver o jogo dele contra o Atlético-MG e a gente vê que é um jogador incrível. E fico muito feliz de poder ver ele jogar, ver que ele está bem, ver ele com a família, com as filhas deles. Ver que ele está bem no Santos. Espero que Deus possa abençoá-lo para que não tenha nenhuma lesão, que possa conseguir jogar o máximo de jogos possíveis para poder, pelo menos, ter sido cotado para a seleção. É um grande jogador, a gente sabe do potencial incrível que ele tem. Se ele for para a seleção, não tenho dúvida que vai se doar inteiro", disse.

Enquanto busca uma vaga na seleção brasileira, Endrick tenta levar o Lyon à Liga dos Campeões. Se vencer os dois jogos restantes pelo Campeonato Francês, o time ?atual terceiro colocado? retornará ao principal torneio europeu.

CASEMIRO DIZ QUE ENDRICK 'AINDA NÃO É DO GRUPO'

O capitão da seleção afirmou recentemente que o atacante não está garantido no Mundial. As falas de Endrick e Casemiro não têm relação direta.

Se ele for para a Copa do Mundo, e temos de ser realistas que ele ainda não é do grupo, a gente não pode botar uma pressão de que vai resolver, que vai entrar nos jogos para resolver. A gente sabe que têm jogadores de frente que precisam puxar mais, tirar mais da equipe. Casemiro, à TNT Sports

O volante também evitou colocar pressão sobre Endrick: "Foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver e ter a sensação de jogar, mas é muito jovem. A gente não pode colocar uma pressão nele, não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem".