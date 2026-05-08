RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia de Medellín (COL) divulgou um saldo inicial de todo o caos ocorrido nesta quinta-feira (7) no estádio Atanasio Girardot na partida cancelada entre Independiente Medellín e Flamengo, pela 4ª rodada do Grupo A da Libertadores.

VANDALISMO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO E NOVE PRESOS

"Ao todo, nove pessoas foram detidas, sendo um menor de idade. Os motivos foram os fogos de artifício atirados além do vandalismo praticado nas dependências do local. Não houve feridos graves.

Prendemos seis pessoas pelo crime de dano ao patrimônio público e também algumas pessoas por agressão a funcionários públicos", disse General Henry Yesid Bello, comandante da Polícia Metropolitana de Medellín, à imprensa local.

Na parte interna do Atanasio Girardot os prejuízos também foram grandes. No total, 13 pias, nove vasos sanitários e 113 assentos foram danificados e arrancados.

PREFEITURA TAMBÉM AVALIA PUNIÇÕES AO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

O portal "El Colombiano", de Medellín, informa ainda que além das prováveis sanções da Conmebol, a própria prefeitura da cidade avalia punições ao Independiente Medellín em relação ao uso do Atanasio Girardot, já que trata-se de um estádio municipal. O caso está sendo investigado pelo Comitê de Paz e Convivência no Futebol.

FLA DEVE GANHAR OS TRÊS PONTOS

O caminho natural é que o tribunal da Conmebol conceda os três pontos ao Flamengo após o cancelamento da partida desta quinta-feira (7), contra o Independiente Medellín, fruto do caos instaurado no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, com arremessos de fogos de artifício e objetos ao gramado, além de tentativas de invasão.

O QUE DIZ O REGULAMENTO DA CONMEBOL?

A Conmebol abrirá um expediente e a tendência é a de resolução rápida, uma vez que a próxima rodada já é no dia 20 de maio. O artigo 24.2 do Código Disciplinar diz que quando uma equipe for considerada "responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida", será aplicado o WO e o adversário é declarado vencedor por 3 a 0.

Em um caso parecido, em 2025, a Conmebol declarou o Fortaleza vencedor do duelo contra o Colo-Colo após o cancelamento da partida entre as equipes no Chile. Na ocasião, a partida foi paralisada aos 24 minutos do segundo tempo e duas pessoas morreram do lado de fora do estádio.

Além do aspecto esportivo, o Independiente Medellín provavelmente sofrerá sanções também em outras esferas. A tendência é a de que receba uma multa pesada além da punição de portões fechados em jogos da Conmebol.

BOTO: 'ESPERAMOS GANHAR ESSES TRÊS PONTOS'

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto manifestou o desejo da diretoria de que os três pontos sejam dados ao Rubro-Negro, dizendo que "os regulamentos são claros".

Quero comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo, o jogo está suspenso. Vai ser aberto um expediente e, como é óbvio, nós esperamos ganhar estes três pontos porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar de portas fechadas, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro e nem fora do estádio.

"Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos torcedores, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto e essas condições de segurança não foram reunidas. Por isso, a decisão da Conmebol me parece a mais correta porque, acima de tudo, está a segurança e a integridade física das pessoas", afirmou José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

O QUE ACONTECEU

A principal organizada do time colombiano ?situada atrás do gol de Rossi? arrancou as grades que separam a arquibancada do campo com apenas um minuto do primeiro tempo, sendo contida pela polícia local.

Alguns fogos atingiram o setor onde estavam jornalistas. Um deles caiu em uma mochila da ESPN, do Brasil, e o item pegou fogo, mas ninguém se feriu.

Fogueiras foram acendidas na arquibancada e assentos arremessados em cima de policiais, que se protegiam com escudos.

Aos cinco minutos a arbitragem autorizou que as equipes deixassem o gramado e retornassem aos vestiários. Os jogadores rubro-negros se mostravam surpresos e perguntavam aos atletas do Medellín a motivação dos atos.

A partida foi oficialmente cancelada cerca de 1h15 após a paralisação. Em suas redes sociais, a Conmebol comunicou a decisão.

No último dia 5, autoridades haviam sugerido a realização da partida com portões fechados em reunião de segurança. Porém, segundo o próprio Independiente Medellín em nota oficial, o clube recusou a proposta alegando compromissos comerciais.