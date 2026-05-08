SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo segue aguardando uma resolução da Conmebol após o jogo cancelado contra o Independiente Medellín, na Colômbia, pela Copa Libertadores. O técnico Leonardo Jardim e o diretor esportivo José Boto comentaram o episódio de tensão e a expectativa do caso.

EXPECTATIVA DE VITÓRIA NOS BASTIDORES

"Na minha opinião, não há outra solução senão os 3 pontos", afirmou Boto em entrevista coletiva.

O diretor de futebol do Flamengo se mostrou alinhado com o Leonardo Jardim. O técnico falou sobre o episódio na Colômbia e destacou a expectativa de vitória após análise da Conmebol.

"Eu acho que é uma situação visível para todo mundo. Não havia segurança no estádio para os envolvidos, nem para que os torcedores também pudessem assistir de forma segura. O meu espanto é terem demorado tanto tempo para a decisão", disse Leo Jardim.

"Oficialmente, sabemos que esse tipo de situação envolve aspectos burocráticos que precisam ser resolvidos. Não é na hora do jogo que vão resolver o placar. Nossos dirigentes estão defendendo esses aspectos, mas é algo normal, que já aconteceu no passado com outras equipes, e que deve nos dar os três pontos. Até porque não há mais tempo para jogar. E acho que, nesse tipo de situação, o time da casa é prejudicado porque não conseguiu organizar o evento."

O jogo entre Medellín e Flamengo durou poucos minutos até ser suspenso. A torcida colombiana iniciou um protesto violento contra o próprio time. Diante do cenário, a equipe comandada por Jardim pouco se desgastou fisicamente e o português também comentou o novo planejamento para a sequência pelo Brasileiro.

"Nas condições de ontem, não foi possível nem jogar nem treinar. Não havia segurança para o jogo, tampouco para treinarmos. Demos sequência ao que havíamos planejado para essa dupla viagem. Não vamos recuperar os jogadores fisicamente, porque não tiveram o desgaste da carga física, mas temos que ter atenção à carga fisiológica. Passamos uma noite quase sem dormir. Alguns atletas dormiram na viagem, mas dormiram mal", disse Jardim.

Após o episódio na Colômbia, o Flamengo viajou direto para Porto Alegre. A equipe carioca enfrenta o Grêmio, no próximo domingo (10), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O CENÁRIO DE TENSÃO NA COLÔMBIA

"Eles não tinham nada contra o Flamengo, mas estávamos ali no meio. Arremessaram sinalizadores, pedras e ferros. Não havia condição alguma de segurança. Nós nos sentimos ameaçados, claro, mas não era nossa intenção, e não dissemos a ninguém que não queríamos jogar. O presidente do time adversário queria evacuar o estádio e depois voltar a jogar. Disse a ele que seria pior, que voltariam mais raivosos e revoltados. Queriam, de toda forma, que o jogo voltasse. Nós queríamos jogar, mas com segurança. Nós nos limitamos a acatar o que a Conmebol disse, porque realmente não havia condições", falou Boto.