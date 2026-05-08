SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras foi a campo na Academia de Futebol, nesta sexta-feira (8), em preparação para a sequência do Brasileirão. O Verdão atualizou o boletim médico e informou problema físico em Arthur.

Arthur teve detectado pelo Palmeiras um edema na coxa direita nos exames de reapresentação. O clube informou que o lateral não participou das atividades de campo e ficou no Núcleo de Saúde e Performance.

Arthur ganhou espaço com a lesão sofrida por Piquerez e Jefté. O jovem de 20 anos foi titular no último jogo, na vitória contra o Bahia.

Jefté já se recuperou e, à disposição de Abel Ferreira, pode voltar a começar entre os titulares. O brasileiro, inclusive, entrou no lugar do próprio Arthur no último jogo, contra o Sporting Cristal, pela Libertadores.

O Palmeiras também informou a evolução no tratamento de Piquerez. O uruguaio realizou uma cirurgia no tornozelo direito no final de março, mas já realiza atividades no gramado. O foco de retorno, no entanto, é para a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai.

Outro desfalque do Palmeiras nos últimos jogos foi Vitor Roque. O atacante se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo no início da semana e segue afastado dos gramados, em tratamento na parte interna do clube.

O último jogo de Vitor Roque pelo Palmeira aconteceu pela Copa do Brasil, contra a Jacuipense. Desde então, o atacante acabou perdendo os jogos contra: Bragantino, Cerro Porteño, Santos e Sporting Cristal.

Apesar do desfalque no ataque, o Palmeiras tem ao menos o retorno de Paulinho. O atacante retornou no clássico contra o Santos e segue trabalhando para ganhar maior minutagem na sequência da temporada.

O Palmeiras vai a campo contra o Remo no próximo domingo (10), pelo Brasileirão. O confronto não acontece há 23 anos, quando o time paraense venceu em 2003 pela Série B. O jogo acontece a partir das 16h (de Brasília).