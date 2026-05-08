SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Independiente Medellín, da Colômbia, divulgou nesta sexta-feira (08) uma nota oficial pedindo desculpas às torcidas local e do Flamengo, após a confusão registrada no estádio Atanasio Girardot. O jogo desta quinta-feira (7), válido pela Libertadores, foi cancelado pela Conmebol por falta de segurança.

Texto destaca a boa postura de torcedores, jogadores e dirigentes do Flamengo. A El Equipo del Pueblo S.A. ? sociedade anônima que administra o futebol do clube colombiano ? também pede desculpas ao público em geral e agradece a todos que respeitaram a ordem de evacuação do estádio.

Clube "rechaça de maneira categórica os atos de vandalismo e os danos às instalações" do estádio. Atitudes como essa vão contra o espírito do futebol e não representam o comportamento da torcida da instituição, afirma a El Equipo del Pueblo S.A. no documento.

Próximo passo é esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis. O Independiente anuncia que iniciará às investigações junto às autoridades e pede que os torcedores tenham responsabilidade: "Lembrando que este tipo de situação não afeta indivíduos isolados, mas sim a instituição, a cidade e o espetáculo do futebol em geral."

Alvo dos protestos, a S.A. diz compreender a frustração da torcida. O documento prega respeito às opiniões contrárias, "desde que sejam expressas com respeito e dentro do marco da sã convivência."

O QUE ACONTECEU?

A principal organizada do time colombiano ? situada atrás do gol de Rossi ? arrancou as grades que separam a arquibancada do campo com apenas um minuto do primeiro tempo, sendo contida pela polícia local.

Alguns fogos atingiram o setor onde estavam jornalistas. Um deles caiu em uma mochila da ESPN, do Brasil, e o item pegou fogo, mas ninguém se feriu.

Fogueiras foram acendidas na arquibancada, e assentos foram arremessados em cima de policiais, que se protegiam com escudos.

Aos cinco minutos a arbitragem autorizou que as equipes deixassem o gramado e retornassem aos vestiários. Os jogadores rubro-negros se mostravam surpresos e perguntavam aos atletas do Medellín a motivação dos atos.

A partida foi oficialmente cancelada cerca de 1h15 após a paralisação. Em suas redes sociais, a Conmebol comunicou a decisão.

No último dia 5, autoridades haviam sugerido a realização da partida com portões fechados em reunião de segurança. Porém, segundo o próprio Independiente Medellín em nota oficial, o clube recusou a proposta alegando compromissos comerciais.