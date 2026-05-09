Dono de circo medalhas olímpicas, o brasileiro liderou boa parte da prova e só foi superado no final pelo chinês Bowen JI. O baiano completou a distância em 1min44s73. O chinês cravou o tempo de 1min44s43.
Outro brasileiro, Gabriel Nascimento, ficou na 7 ª colocação.
Essa é a abertura do Circuito Mundial da modalidade e é a primeira contando para a classificação para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.
A temporada de 2026 prevê mais duas etapas da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial.
