SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste sábado (09) completa um mês desde que o técnico Fernando Diniz dirigiu o Corinthians pela primeira vez, na vitória sobre o Platense, na Argentina, pela Libertadores. E bastou o período para que o treinador cativasse o CT Joaquim Grava.

O cotidiano do centro de treinamento já apresenta características marcantes do novo comandante. Enquanto o campo ainda não traduz alguns conceitos comuns dos trabalhos de Diniz, internamente a avaliação é que a presença do treinador mudou o ambiente do clube.

Pessoas que convivem diariamente no CT relatam uma "injeção de ânimo" neste início de trabalho. Esse é justamente um dos pontos nos quais Diniz busca marcar presença neste começo de passagem pelo clube. O treinador tem priorizado relações próximas tanto com jogadores quanto com funcionários de diferentes setores.

Conforme apurado pela reportagem, o técnico mantém um comportamento considerado diferente do padrão no futebol brasileiro. Diniz costuma circular por diferentes áreas do CT, conversar com funcionários e demonstrar interesse pela rotina das pessoas que trabalham no clube.

A proximidade com funcionários de diferentes departamentos passou a ser uma das marcas do cotidiano de Diniz no CT Joaquim Grava. Internamente, a percepção é de um ambiente mais leve desde a chegada da nova comissão técnica. O treinador costuma brincar com funcionários no dia a dia e manter conversas fora do contexto exclusivamente profissional.

Há relatos internos de que Diniz busca criar vínculos com as pessoas na rotina do clube. Também chamou atenção a forma espontânea como o técnico conduz essas interações. O comportamento passou a ser comentado entre pessoas que convivem diariamente no centro de treinamento.

O ambiente de alguns setores, como a cozinha do CT, também passou a fazer parte da rotina do treinador. Diniz costuma entrar no local, conversar com funcionários e puxar assunto de maneira frequente.

Conforme apurado pela reportagem, há uma percepção interna de que o treinador mantém o mesmo comportamento independentemente de quem esteja por perto. Essa postura tem sido vista dentro do clube como um diferencial no cotidiano.

PAPO COM JOGADORES

A relação próxima também se estende ao elenco. Desde a chegada ao Corinthians, Diniz tem priorizado conversas individuais com jogadores, principalmente após os treinamentos.

A reportagem apurou que a comissão técnica trabalha com intensidade elevada no cotidiano. O trabalho inclui sessões frequentes de vídeo e análises individuais voltadas aos jogadores.

Outro ponto observado internamente é a preocupação do treinador em ouvir os atletas durante o processo de trabalho. O diálogo constante tem sido incentivado desde a chegada ao clube.

IMPACTO INTERNO

Integrantes da diretoria também demonstraram surpresa positiva com o impacto causado pelo treinador neste início de trabalho. Internamente, há uma avaliação de que o perfil de Diniz combina com o ambiente do Corinthians.

Uma pessoa da direção resumiu à reportagem a identificação entre treinador e clube afirmando que "ele combinou com o Corinthians porque é tão maluco quanto o clube".

O impacto interno foi percebido já nas primeiras semanas de trabalho. A avaliação é que Diniz busca ir além de interações protocolares no cotidiano.

Segundo apurado pela reportagem, o treinador procura conhecer detalhes pessoais de cada um com quem convive no CT Joaquim Grava. O comportamento inclui conversas sobre família, rotina e histórias de vida dos profissionais que trabalham no clube.