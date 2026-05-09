RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento jurídico da Conmebol tem sobre a mesa mais um caso de vandalismo a ser resolvido em um jogo de sua competição. Após cancelar a partida entre Independiente de Medellín e Flamengo, válida pela 4ª rodada do Grupo A da Libertadores por causa de todo o caos no estádio Atanasio Girardot, a entidade se debruça sobre quais medidas punitivas tomará diante dos fatos.

O caminho natural é que o tribunal da Conmebol conceda os três pontos ao Flamengo. A Conmebol abrirá um expediente e a tendência é a de resolução rápida, uma vez que a última rodada do Grupo A é no próximo dia 26.

O artigo 24.2 do Código Disciplinar diz que quando uma equipe for considerada "responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida", será aplicado o WO e o adversário é declarado vencedor por 3 a 0.

Veja casos similares recentes e suas respectivas punições.

COLO-COLO X FORTALEZA

- Competição: Copa Libertadores de 2025

- Incidentes: Invasão da torcida chilena aos 24 minutos do segundo tempo e morte de dois torcedores do lado de fora do estádio.

- Punições da Conmebol: Foi declarado WO e vitória do Fortaleza por 3 a 0. Além disso, o Colo-Colo recebeu cinco jogos como mandante com portões fechados e outros cinco sem poder ter sua torcida no setor de visitantes.

INDEPENDIENTE X UNIVERSIDAD DE CHILE

- Competição: Copa Sul-Americana 2025

- Incidentes: Briga no setor de visitantes durante o intervalo, quando a partida estava em 1 a 1. Foram 90 pessoas detidas e 19 feridas, algumas com gravidade.

- Punições da Conmebol: Independiente foi declarado eliminado da competição. Além disso, ambos os clubes receberam sete partidas com portões fechados como mandante e outras sete sem suas torcidas em setores de visitantes. O Independiente foi multado em US$ 250 mil (R$ 1,36 milhão na época) e a La U em US$ 270 mil (R$ 1,47 milhão na época).

BOCA JUNIORS X RIVER PLATE

- Competição: Final da Copa Libertadores de 2018

- Incidentes: Ônibus do Boca Juniors foi atacado por torcedores do River Plate na chegada ao estádio Monumental de Nuñez, casa do River.

- Punição da Conmebol: Jogo foi remarcado para o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, na Espanha, e o River foi campeão ao vencer por 3 a 1.

BOCA JUNIORS X RIVER PLATE

- Competição: Copa Libertadores de 2015.

- Incidente: Jogo válido pela volta das oitavas de final, na Bombonera, casa do Boca, foi suspenso após jogadores do River Plate serem atingidos por spray de pimenta no retorno do intervalo.

- Punição da Conmebol: Entidade interpretou que a culpa foi do Boca, por ser mandante, e decidiu pela classificação do River às quartas.

CERRO PORTEÑO X CRUZEIRO

- Competição: Pré-Libertadores de 2008

- Incidente: Aos 25 minutos do segundo tempo a partida foi encerrada em função da torcida paraguaia atirar pedras e garrafas ao gramado do Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

- Punição da Conmebol: Como já havia ocorrido mais de dois terços do jogo, a Conmebol manteve o placar da partida em 3 a 2 para o Cruzeiro e o clube brasileiro avançou para a fase de grupos.

'ESPERAMOS GANHAR ESSES TRÊS PONTOS', DIZ BOTO

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto manifestou o desejo da diretoria de que os três pontos sejam dados ao Flamengo, dizendo que "os regulamentos são claros".

"Quero comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo, o jogo está suspenso. Vai ser aberto um expediente e, como é óbvio, nós esperamos ganhar estes três pontos porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar de portas fechadas, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro e nem fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos torcedores, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto e essas condições de segurança não foram reunidas. Por isso, a decisão da Conmebol me parece a mais correta porque, acima de tudo, está a segurança e a integridade física das pessoas", declarou Boto.

O QUE ACONTECEU

A principal organizada do time colombiano -situada atrás do gol de Rossi- arrancou as grades que separam a arquibancada do campo com apenas um minuto do primeiro tempo, sendo contida pela polícia local.

Alguns fogos atingiram o setor onde estavam jornalistas. Um deles caiu em uma mochila da ESPN, do Brasil, e o item pegou fogo, mas ninguém se feriu.

Fogueiras foram acendidas na arquibancada e assentos arremessados em cima de policiais, que se protegiam com escudos.

Aos cinco minutos a arbitragem autorizou que as equipes deixassem o gramado e retornassem aos vestiários. Os jogadores flamenguistas se mostravam surpresos e perguntavam aos atletas do Medellín a motivação dos atos.

A partida foi oficialmente cancelada cerca de 1h15 após a paralisação. Em suas redes sociais, a Conmebol comunicou a decisão.

No último dia 5, autoridades haviam sugerido a realização da partida com portões fechados em reunião de segurança. Porém, segundo o próprio Independiente Medellín em nota oficial, o clube recusou a proposta alegando compromissos comerciais.