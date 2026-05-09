SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Ananias pode receber sua terceira oportunidade como titular do Santos na carreira diante do Red Bull Bragantino. As duas equipes se enfrentam domingo (10), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Formado nas categorias de base do time, o Menino da Vila tem multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 350 milhões na cotação atual).

Bem avaliado por Cuca, o zagueiro de 19 anos correspondeu quando acionado contra Bahia e Recoleta, tornando-se a principal ameaça à vaga de Luan Peres, que não faz uma boa temporada.

Com 206 minutos em campo pelo time profissional, Ananias acumula três desarmes, 16 cortes e duas interceptações, além de ter vencido quatro duelos pelo chão e dois pelo alto.

Ao lado de Lucas Veríssimo, o jovem proporciona uma mescla de juventude e experiência ao setor defensivo.

Somado a isso, o garoto desfruta atualmente de algo que Luan Peres tem perdido gradativamente: a confiança da torcida.

Na última janela de transferências, Ananias despertou o interesse de clubes dos Estados Unidos e da Itália.

TREINAMENTO PARA DEFINIR EQUIPE

Pressionado para encerrar o jejum de sete jogos sem vitória, o técnico Cuca ainda não definiu a equipe que encara o Bragantino.

Na atividade desta sexta-feira (8), no CT Rei Pelé, o treinador focou em trabalhos técnicos e táticos. A definição dos 11 iniciais ocorrerá apenas no treinamento deste sábado (9).

SÓ UMA DÚVIDA ENTRE OS TITULARES

Para o duelo, Cuca terá de lidar com as ausências do goleiro Gabriel Brazão, suspenso, e do atacante Thaciano, que teve detectada uma lesão muscular na coxa direita.

Eles se juntam a Lautaro Díaz e Gabriel Menino, que seguem em transição física.

A escolha do companheiro de zaga de Veríssimo é a principal dúvida da escalação, uma vez que, no gol, Diógenes será substituto de Brazão.