SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A grave lesão sofrida por Lucas Moura não mudou a postura do São Paulo: o clube ainda quer renovar com o ídolo nas próximas semanas.

A reportagem apurou que o clube segue tratando a renovação do ídolo como prioridade, e a ideia é utilizar a pausa para a Copa do Mundo para avançar nas conversas.

O meia-atacante rompeu totalmente o tendão de Aquiles do tornozelo direito na partida contra o Bahia e deve ficar afastado entre seis e oito meses. Ainda assim, a diretoria não pretende esfriar as tratativas iniciadas antes do problema físico.

Como o UOL mostrou nos últimos meses, clube e estafe já têm conversas abertas por uma extensão contratual. As tratativas seguem em estágio inicial, com debates envolvendo tempo de vínculo, salário e formato do novo acordo.

Rui Costa, diretor executivo de futebol, conduz as negociações ao lado de Rafinha, gerente esportivo do clube. A ideia inicial discutida é de uma renovação por uma ou duas temporadas.

Antes da lesão, a ideia de ambas as partes era utilizar justamente a pausa do calendário, entre junho e julho, como janela para aprofundar as conversas. O período ganhou ainda mais relevância porque Lucas tinha contrato apenas até dezembro e utilizaria o mês de maio -com nove jogos antes da paralisação- como recorte para avaliar seu futuro.

Lucas se junta a uma lista de nomes importantes que tiveram a permanência discutida recentemente no Morumbis. Luciano já renovou até 2028, enquanto o São Paulo também tem acordo encaminhado Calleri. Marcos Antônio, Sabino e Negrucci foram outros atletas que acertaram extensões nos últimos meses.