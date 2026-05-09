SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras visita o Remo no domingo (10) em último jogo antes de Abel Ferreira retornar da punição. O auxiliar técnico João Martins fica à beira do campo mais uma vez e tenta fechar o período de forma invicta.

O Palmeiras enfrenta o Remo no que será o 7º jogo seguido de Brasileirão sem Abel Ferreira. O técnico cumpre suspensão do STJD desde o dia 21 de março, quando foi expulso no clássico contra o São Paulo.

Na ausência de Abel Ferreira, o time foi comandado por João Martins e não perdeu mais. Durante o período, foram 6 jogos e nenhuma derrota: quatro vitórias e dois empates.

- Palmeiras 2 x 1 Grêmio

- Bahia 1 x 2 Bahia

- Corinthians 0 x 0 Palmeiras

- Palmeiras 1 x 0 Athletico

- RB Bragantino 0 x 1 Palmeiras

- Palmeiras 1 x 1 Santos

O jogo contra o Remo coloca fim à suspensão do técnico português. Abel Ferreira deve retornar para a rodada seguinte, em jogo dentro de casa contra o Cruzeiro.

Vale destacar que a suspensão foi válida apenas no Brasileirão, ou seja, Abel esteve presente nos jogos de Copa do Brasil e também na Libertadores.

O FIM DA PUNIÇÃO

Abel Ferreira recebeu 8 jogos de suspensão após julgamento do STJD. O Palmeiras recorreu e conseguiu diminuir a pena para 7 jogos.

O treinador precisou responder por conduta contrária à ética esportiva após as expulsões no jogo contra Fluminense e São Paulo. Ele foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Nas duas expulsões Abel Ferreira teve problemas com a arbitragem. Contra a equipe carioca, o técnico do Palmeiras foi expulso por se dirigir a Felipe Fernandes de Lima de forma "ríspida e grosseira". No clássico, Abel xingou Anderson Daronco e chutou a bola de reposição. A pena ganhou peso pela reincidência.