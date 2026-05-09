A federação iraniana de futebol informou hoje (9) que sua seleção estará na Copa do Mundo de 2026, apesar da guerra do país asiático com os Estados Unidos. Porém, a entidade divulgou uma lista de exigências para efetivar sua participação no torneio.

"Vamos participar, mas sem renunciar a nossas crenças, nossa cultura e convicções", escreveu a federação em seu site oficial, segundo a TV Al Jazeera.

As condições exigidas incluem o fornecimento de passaporte para toda a delegação do Irã, o respeito à bandeira e hino iranianos e um nível mais alto de segurança em hotéis, aeroportos e rotas pelas quais a seleção passe no caminho aos estádios.

Recentemente, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o país não quer excluir a participação do Irã no Mundial. "O problema com o Irã não seriam seus atletas, mas algumas das outras pessoas que eles gostariam de levar consigo", disse Rubio.