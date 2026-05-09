SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isaquias Queiroz subiu ao pódio na Copa do Mundo de canoagem de velocidade. O brasileiro ficou com a medalha de prata na prova do C1 500m.

A etapa é disputada em Szefed, na Hungria, e vale pontos para a disputa de vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Isaquias completou a prova em 1min44s73m, ficando atrás apenas do chinês Bowen Jii, vencedor da prova com 1min44s43m.

Outro chinês completou o pódio. Shengye Wu registrou o tempo de 1min45s25m.

Isaquias chegou a liderar a prova em determinado momento, mas foi ultrapassado por Jii na reta final. Em entrevista à CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), o brasileiro comentou seu desempenho.

Feliz por começar a temporada conquistando medalha. A prova foi forte e agora é seguir ajustando para as próximas etapas Isaquias Queiroz

Outro brasileiro também disputou a etapa. Gabriel Nascimento ficou em sétimo lugar com 1min46s61m.