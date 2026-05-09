SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Brentford por 3 a 0 e encurtou a distância para o líder Arsenal para apenas dois pontos. A bola rolou pela 36ª rodada do Campeonato Inglês no Etihad Stadium, em Manchester.

Jérémy Doku, Erling Haaland e Marmoush anotaram os gols no segundo tempo. O norueguês ampliou a artilharia da competição para 26 gols na temporada.

O City ocupa a segunda posição com 74 pontos, atrás do Arsenal com 76. O líder enfrenta o West Ham fora de casa amanhã. Já o Brentford, que luta por uma zona de classificação de Liga, está em 8º lugar com 51 pontos.

Brasileiro titular em alta: o atacante Igor Thiago, vice-artilheiro da competição com 22 gols, iniciou em campo.

O próximo compromisso do City é contra o Crystal Palace, na penúltima rodada do Inglês. O Brentford enfrenta o mesmo adversário no outro fim de semana.

O JOGO

Jogo de ataque contra defesa. A primeira etapa da partida teve domínio total dos Citizens sobre o Brentford, mas o time visitante soube se defender e levar o placar em 0 a 0 para o intervalo. Após 45 minutos, O City teve 15 finalizações no gol contra apenas uma do adversário.

Haaland erra o alvo e manda em cima de Kelleher. O artilheiro da Premier League teve ao menos três chances de perigo para balançar as redes, mas desperdiçou. O norueguês exagerou na força em uma cabeçada e mandou por cima do travessão. No lance seguinte, escorou de cabeça com pouca força e praticamente recuou para o goleiro. No lance mais quente, Kelleher brilhou salvando um chute de Haaland e o rebote de Aké.

Igor Thiago tem chance. Já no segundo tempo, o Brentford voltou para o campo arriscando mais. Kayode lançou em profundidade para o brasileiro, que passou pela marcação e finalizou para Donnarumma espalmar. Na sobra, Aké tirou, mas os visitantes continuaram incomodando.

City responde com gol e abre 1 a 0. Logo após substituições de Pep Guardiola, o vice-líder se mandou ao ataque e construiu jogada pelo lado esquerdo. Bernardo Silva tocou curto para Doku, que carregou em direção à área e chutou com muita curva, tirando do goleiro.

Haaland assegura vitória com 2 a 0. Após o primeiro gol, o cenário se manteve equilibrado, até os Citizens ampliarem a vantagem. Agora pelo lado direito do campo, Semenyo cruzou rasteiro para o meio da confusão e o camisa 9 apareceu para empurrar para o gol com o calcanhar.

Marmoush fecha a conta com 3 a 0. Já nos acréscimos finais da partida, deu tempo do City fazer mais um. Savinho, que entrou no lugar de Doku, encontrou Haaland. O norueguês deu bela assistência para Marmoush aparecer entre zagueiros e bater cruzado.