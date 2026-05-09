SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca perdeu para o sérvio Hamad Medjedovic, 67º do ranking, e foi eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Roma, neste sábado (9), ao perder de virada por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 7/6).

A reta final do jogo foi de muita irritação do sérvio com a torcida brasileira. Em determinado momento, ele chegou a pedir para o juiz mandá-los "calar a boca". Mesmo assim, Medjedovic superou a raiva e conseguiu a vitória.

Por ser um dos cabeças-de-chave, o brasileiro número 27 do ranking estreou na segunda rodada. Ao avançar, Medjedovic ?que foi apadrinhado pelo compatriota Novak Djokovic durante sua carreira? jogará contra o argentino Mariano Navone, nº 44.

Esta é a segunda eliminação seguida de Fonseca na estreia de uma competição. No Masters 1000 de Madri, no final de abril, o brasileiro perdeu para o espanhol Rafael Jodar em sua primeira partida.

Agora, o próximo compromisso do brasileiro de 19 anos será no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. A competição acontece entre os dias 16 e 23 de maio. Logo depois, Fonseca partirá para a disputa de Roland Garros.

O JOGO

O primeiro set começou equilibrado, com João Fonseca e Medjedovic fazendo bom proveito de seus serviços e se igualando a cada game. Foi só no oitavo game que o brasileiro conseguiu quebrar o sérvio e abrir vantagem de 5 a 3. No último game, Fonseca fez um serviço perfeito e não perdeu pontos para o adversário, fechando o set em 6 a 3.

No segundo set, o mesmo cenário: ambos fizeram seus serviços nos primeiros games, mantendo o equilíbrio. Mas, dessa vez, foi Medjedovic quem quebrou o serviço adversário e venceu o set: 6 a 3 para o sérvio.

Medjedovic aproveitou a quebra e começou o último set embalado. Depois do 1 a 1, o sérvio quebrou Fonseca no terceiro game e, de maneira dominante, abriu 4 a 1 de vantagem. O brasileiro, que parecia abatido, reagiu, aproveitou os erros do adversário para conseguir uma quebra e, sem ceder pontos, voltou para o jogo com 4 a 3.

Só que no oitavo game, Medjedovic retomou controle e, com erros de Fonseca, abriu 5 a 3. Mas o tenista brasileiro garantiu seu serviço e, com o sérvio sacando para o jogo, conseguiu uma quebra, igualando em 5 a 5. Irritado com a torcida, Medjedovic passou a errar, e Fonseca garantiu mais um serviço, abrindo 6 a 5 com dominância.

No 12º game, a irritação de Medjedovic com a torcida foi tamanha que o sérvio pediu para o juiz "mandar eles calarem a boca". Mesmo assim, o sérvio conseguiu garantir seu serviço e fez 6 a 6. No tie-break, Medjedovic seguiu em alta, abriu 6 a 1 e conseguiu a vitória.